Минэкономразвития Чувашии представило проект закона, направленный на регулирование продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Проект был вынесен на общественное обсуждение на портале «Народный контроль». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии хотят ограничить продажу энергетиков и тонизирующих напитков

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ В Чувашии хотят ограничить продажу энергетиков и тонизирующих напитков

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Законопроект включает несколько ключевых мер, направленных на сокращение потребления тонизирующих напитков, особенно среди молодежи. В частности, предлагается ограничить время продажи таких напитков с 22:00 до 9:00, а также установить запрет на их продажу в образовательных учреждениях, медицинских и культурных организациях, а также в общественных местах, расположенных в многоквартирных домах.

Кроме того, проект закона включает запрет на продажу энергетиков через торговые автоматы и дистанционным способом, а также на выкладку продукции в местах с контрольно-кассовыми машинами. Эти меры предполагают усиление государственного контроля в сфере розничной торговли тонизирующими напитками.

Законопроект также предусматривает создание регионального государственного контроля за соблюдением новых требований и вводит переходный период для предпринимателей. Реализация предложенных мер, по мнению разработчиков, поможет снизить злоупотребление тонизирующими напитками и окажет положительное влияние на здоровье населения.

Документ разработан в соответствии с федеральными законами, а также с учётом оценки воздействия на предпринимательскую деятельность. В 2024 году в Чувашской Республике насчитывается более 5100 объектов розничной торговли, которые подпадают под действие нового закона.

Кроме того, в октябре 2024 года в Чувашии были введены ограничения на продажу алкоголя в общественных местах.

Анар Зейналов