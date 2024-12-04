Радий Хабиров высказался о реформировании системы местного самоуправления

Глава Башкирии Радий Хабиров во время «Прямой линии» прокомментировал инициативу о реформировании системы местного самоуправления.

«Приедешь в Аургазинский, не знаю, Зианчуринский, они привыкли, что у них есть председатели совета, привыкли, что у них депутаты сельского совета есть. Они привыкли ощущать себя частью сельсовета. И люди где-то справедливо могут бояться, что переход с двухуровневой системы отдалит от них власть. В этом вопросе я был бы сторонником оставить за регионами решение этого вопроса»,— отметил он.

По информации «Башинформа», идет сбор поправок и предложений от регионов по проекту ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», согласно которому с 2028 года все городские и сельские поселения ликвидируются и объединяются в более крупные округа.

Венера Хисамова