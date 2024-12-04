Минпромторг предложил допускать 16-летних к тяжелым производствам

Министерство промышленности и торговли России предложило изменить правила работы на тяжелых производствах или с опасными условиями труда. Ведомство считает возможным разрешить допуск к ним лиц старше 16 лет. Документ был подготовлен в ответ на вопросы депутатов Госдумы и есть в распоряжении ТАСС.

В министерстве отметили, что действующие ограничения не учитывают изменения в этих отраслях и модернизацию рабочих мест за последние годы. Предложение Минпромторга также направлено на повышение роли среднего профессионального образования в кадровом обеспечении производства.

Министерство предлагает дополнить ст. 265 Трудового кодекса РФ положением, позволяющим работодателям принимать на такие работы лиц с 16 лет при соблюдении определенных условий. К ним предложено отнести создание безопасных условий труда, подтвержденных аттестацией рабочих мест, наличие положительного заключения госэкспертизы и одобрение со стороны санитарной службы субъекта Федерации.