«Слухам верить нельзя никогда»

Вчера глава Башкирии Радий Хабиров провел традиционную «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы, присланные заранее жителями Башкирии, а также озвученные присутствующими рядом с ним в зале заседаний Центра управления республикой журналистами и блогерами. Всего господин Хабиров, по подсчетам «Ъ-Уфа», ответил на чуть более 80 вопросов. Для этого ему понадобилось около четырех часов и 15 минут. Для сравнения, в прошлом году он в течение трех часов ответил на 60 вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров отвечал на вопросы больше четырех часов

Фото: пресс-служба главы Башкирии Радий Хабиров отвечал на вопросы больше четырех часов

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Один из первых вопросов, озвученных модератором мероприятия и главным редактором «Башинформа» Русланом Шарафутдиновым, касался итогов беседы с Владимиром Путиным. Президент России прилетал в Уфу в октябре на форум «Россия — спортивная держава». Господин Хабиров отметил, что помимо протокольной встречи ему удалось побеседовать с президентом страны, когда они ехали по Уфе в автомобиле. По словам главы региона, Владимир Путин интересовался башкирскими батальонами, которые принимают участие в СВО, и просил продолжать их поддержку, а также сделал «ряд замечаний» по поводу регионального сельского хозяйства и дефицита фельдшеров скорой помощи.

Пожалуй, наиболее интересующим журналистов вопросом было формирование правительства республики. С середины сентября, после выборов главы республики, члены республиканского кабмина работают в статусе исполняющих обязанности. Тогда господин Хабиров обещал утвердить министров «в течение очень короткого времени», но пока этого не произошло.

Отвечая на вопрос директора башкирского представительства «Российской газеты» Альфреда Аглетдинова, глава региона посетовал, что согласование кандидатур региональных министров в федеральных министерствах заняло больше времени, чем планировалось. Но вакуума власти нет, подчеркнул глава региона. «Приставка и. о. никак не мешает выполнять им свои обязанности»,— отметил он. Конкретный срок согласования членов кабмина он не назвал, ограничившись туманной фразой про «ближайшее время».

При этом, на уточняющий вопрос «Ъ-Уфа» о фигуре премьер-министра, Радий Хабиров ответил прямо: Андрей Назаров продолжит эту работу. «Я думаю, что у него есть энергия, желание работать и — самое главное — приобретен опыт»,— сказал глава региона.

Комментируя слухи о своей якобы скорой отставке, которые распространялись в Telegram-каналах в конце октября, господин Хабиров заявил, что они не соответствуют действительности. «Слухам вообще верить нельзя никогда. Они мешают жить. Но есть определенные силы, которые пытаются внести дестабилизацию, в том числе и в мою работу»,— сказал Радий Хабиров.

Также глава региона развенчал миф о передаче доли республики в АО «Башкирская содовая компания» (38% компании, 11% находятся в доверительном управлении АО «Региональный фонд»). «Это неправда. Президент что сказал? Вернуть «Соду» — раз. Второе — я обратился к президенту, ведь это единственное стратегическое предприятие. Нам дали контрольный пакет, все нормально»,— сказал он, отвечая на вопрос издателя портала «Собкор Уфа» Светланы Валиевой. О возможной передаче активов БСК структурам, близким семье Роттенбергов, писало интернет-издание «Пруфы», ссылаясь на собственные источники. По версии последних, федеральная и республиканская доля в АО должны были войти в АО «Росхим» (ныне является доверительным управляющим компании).

«Оба храма достроим»,— пообещал Радий Хабиров, говоря о мечети Ар-рахим и православном храме на Комсомольской улице в Уфе. Здания стоят недостроенными в течение десятилетия. Экспертиза состояния мечети, отметил глава региона, должна быть готова до конца года. «Самое главное, есть понимание о финансировании»,— добавил господин Хабиров. Завершить работы, по его прогнозам, удастся года через три-четыре.

Православный храм будет достраивать благотворительный фонд, учредителями которого стали супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова и вице-президент «Роснефти» Геннадий Букаев. Фонд будет искать спонсоров, пояснил господин Хабиров.

Реставрация памятника Салавату Юлаеву продлится полтора года, сообщил глава республики. Он отметил, что монумент находится в очень плохом техническом состоянии. Глава также сообщил, что вчера произошло «приятное событие» — проект реконструкции памятника прошел государственную экспертизу. «Процесс реставрации очень сложный»,— признал он, добавив, что он — «последний из всех, кто хочет заняться этим делом».

В ответ на интересующие многих уфимцев вопросы завершения ремонта улиц Пугачева и Рабкоров, господин Хабиров попросил их подождать. Реконструкция улицы Рабкоров на участке между Высотной и Кувыкина, начатая в 2021 году, должна завершиться в 2025 году. Тогда же, по его словам, отремонтируют улицу Пугачева.

Тему ужесточения миграционной политики подняла главный редактор портала Ufatime.ru Олеся Вильданова. Глава республики заявил, что не поддерживает идею запрета на работу иностранцев. По его словам, республиканские работодатели в них нуждаются, а чтобы сократить количество правонарушений со стороны мигрантов необходима профилактическая работа со стороны правоохранительной системы.

Всего на «Прямую линию» поступило более 8,7 тыс. вопросов. Радий Хабиров пообещал, что на каждый из них будет дан ответ.

Булат Баширов