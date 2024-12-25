Смена опасений

Газеты начнут терять значимость и вот-вот себя изживут, прогнозировал в 2010 году австралийский футурист Росс Доусон. Контрольная точка для рынка США на его карте была намечена на 2017 год. Печатного апокалипсиса, как видим, не случилось. Сложно сказать, ждет ли он российскую медиаиндустрию в обозначенном 2036 году, но пока газеты выходят, а Telegram-каналы конкурируют преимущественно с соцсетями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Закат эпохи печатных изданий — популярный, но далеко не единственный апокалиптичный прогноз эпохи 2000–2010-х годов. В то же время в ходу оказался термин dead malls, подразумевавший лишенные посетителей и арендаторов, умирающие крупные торгцентры на окраинах больших городов. И если о смерти прессы быстро забыли, то смена эпохи на рынке торговой недвижимости казалась неотвратимой: после пандемии COVID-19 в скором ритейл-апокалипсисе уже мало кто сомневался.

Но девелоперам хотелось найти точку опоры, и ею стали районные торгцентры. Если в Москве 2014 года средняя площадь сдаваемого объекта составляла 49,5 тыс. кв. м, то последние несколько лет не превышает 20 тыс. кв. м, следует из данных CMWP. Это связано с тем, что застройщики переключились на реализацию небольших проектов вблизи жилых массивов и транспортных узлов. План казался идеальным: в районные торгцентры потребители ходят за ежедневными покупками, например за товарами первой необходимости.

Но реальность внесла коррективы. Например, из данных Focus Technologies видно, что зафиксировать предновогодний рост Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) на 5% неделя к неделе в период 16–22 декабря удалось как раз крупноформатным объектам, площадью более 40 тыс. кв. м. Динамика малых и средних стала более скромной — плюс 2%. Спрос смещается на крупные объекты, которые могут предложить большую вариативность, констатируют аналитики.

«Районники» пока выигрывают у крупноформатных торгцентров при сравнении динамики посещаемости год к году, но надолго ли? Предложения в категории, на которую уже не первый год приходится основной ввод торговых площадей, становится больше. Обостряет конкуренцию и локальный ритейл. Коммерческие помещения есть на первых этажах всех современных жилых комплексов. Многим сетям, в том числе продуктовым, этот формат за счет близости к потребителю кажется более предпочтительным, чем торгцентры.

Получается, именно «районники» скоро могут столкнуться с высокими рисками. Рынок уже пришел к консенсусу относительно пути спасения посещаемости полноформатных торгцентров: девелоперы активно наращивают развлекательную составляющую и стремятся сдать больше площадей под общепит. А вот в отношении небольших объектов единства мнений пока нет.

Александра Мерцалова