В Британии Microsoft грозит штраф £1 млрд за недобросовестную конкуренцию на рынке облачных услуг

Британский адвокат и эксперт в области антимонопольного законодательства Мария Луиза Стаси подала в Великобритании иск к корпорации Microsoft, обвинив ее во взимании повышенной платы с клиентов за использование облачных сервисов конкурентов.

Истица отмечает, что Microsoft взимает повышенную плату с компаний, которые используют программное обеспечение Windows Server для работы на облачных сервисах от Amazon или Google. Если же какая-то компания использует Windows Server для работы на облачной платформе Microsoft Azure, она платит меньше. Таким образом, юрист обвиняет Microsoft в недобросовестной конкуренции на рынке облачных услуг.

По подсчетам госпожи Стаси, ущерб, который Microsoft нанесла своими действиями британским компаниям, составляет около £1 млрд. Если суд примет сторону истицы, американскую компанию могут обязать возместить этот ущерб. Сама Microsoft не комментирует иск и сообщения о нем.

Евгений Хвостик