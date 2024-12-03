Радий Хабиров: мы договорились, что Андрей Назаров продолжит работу

Глава Башкирии Радий Хабиров рассчитывает, что Андрей Назаров продолжит работать премьер-министром регионального правительства. Об этом господин Хабиров сообщил сегодня во время «прямой линии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Правительство в прошедший период моей работы достаточно хорошо справилось с теми задачами, которые возникали. В очень нестандартных условиях приходилось действовать, постоянно какие-то вызовы решать, поэтому я здесь Андрею Геннадьевичу признателен за эту работу. В принципе, мы договорились, что он продолжит эту работу. Я думаю, что у него есть энергия, желание работать и — самое главное — приобретен опыт»,— сказал глава региона.

Глава Башкирии также сообщил, что кандидатуры министров согласовываются с федеральными министерствами.

«Это разумная вещь, потому что мы в одной вертикали и финансирование идет, в том числе федеральное. Правительство есть, и оно меня устраивает. Оно выполняет те задачи, которые я перед ними ставлю. Потерпите совсем немного»,— резюмировал Радий Хабиров.

Правительство Башкирии подало в отставку 12 сентября после выборов главы региона. Как пояснил Радий Хабиров, утвердить новый состав Кабмина планировалось «в течение очень короткого времени», но пока этого не произошло. До сегодняшнего дня члены правительства работают в статусе исполняющих обязанности.

Венера Хисамова