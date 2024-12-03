Донские власти намерены через суд расторгнуть контракт с «Экострой-Доном»

27 ноября власти Ростовской области подали иск о расторжении контракта с регоператором по обращению с ТКО «Экострой-Дон». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, компания уже получила шесть предупреждений от областного министерства ЖКХ, а также предложение о расторжении контракта, однако ситуация не улучшилась. Господин Слюсарь принял решение о замене регоператора.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экострой-Дон» было учреждено в 2010 году. Генеральным директором компании является Зухра Минина, учредителем— Альфред Минин. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 29,2 млн руб. Предприятие является региональным оператором по обращению с ТКО с 2018 года. «Экострой-Дон» обслуживал 13 муниципалитетов области: Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий и Константиновский районы.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в феврале текущего года тогдашний губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал лишить ООО «Экострой-Дон» статуса регионального оператора, если компания не исправит ситуацию с вывозом мусора.

Ева Китаева