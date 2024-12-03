UEFA оштрафовал польскую «Легию» за оскорбления Лукашенко

Польский футбольный клуб «Легия» заплатит штраф в размере €17,5 тыс. за поведение болельщиков. Они на матче с минским «Динамо» на Лиге конференций скандировали оскорбления в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает польское радио Zet.

Штраф назначил дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Матч третьего тура основного этапа Лиги конференций прошел 7 ноября в Варшаве. «Легия» победила со счетом 4:0.

В текущем сезоне «Легию» штрафуют уже не в первый раз. Кроме того, болельщикам польской команды запретили присутствовать на гостевом матче против кипрской «Омонии» в четвертом туре Лиги конференций за поведение на встрече против сербского клуба «Бачка Топола». Сама «Легия» пожаловалась в UEFA на баннер об освобождении Варшавы Красной армией в 1945 году, который показали болельщики «Омонии».