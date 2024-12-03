ВТБ: концессионным и ГЧП-проектам нужно 550–750 млрд рублей кредитов в год

Аналитики ВТБ (MOEX: VTBR) считают, что льготное кредитование инфраструктуры и промышленности может снижать риски для денежно-кредитной политики Центрального банка и даже замедлять инфляцию, особенно при росте производительности труда. Об этом говорится в отчете «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» «Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок».

Член правления банка Виталий Сергейчук сообщил, что ежегодная потребность в кредитовании концессионных и государственно-частных партнерских проектов (ГЧП) составляет от 550 млрд до 750 млрд руб., не учитывая высокоскоростных магистралей. Это соответствует примерно 1% портфеля корпоративных кредитов реального сектора.

«Удержание этого уровня и даже его повышение в полтора-два раза с помощью льготного кредитования или других мер не создаст больших рисков, но при этом будет способствовать социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности территорий»,— сказал господин Сергейчук.

В инфраструктурных проектах наиболее активно используются программы льготного кредитования для строительства и модернизации коммунальных объектов через Фонд развития территорий, который получает заем от Фонда национального благосостояния, отмечается в исследовании ВТБ. В транспортной сфере льготное кредитование отсутствует как отдельная программа, но периодически реализуется через крупнейшие государственные компании и другие инструменты, включая средства от инфраструктурных облигаций. Аналитики ВТБ считают, что для некоторых транспортных отраслей, таких как автодорожная сфера, льготное кредитование, может иметь высокий эффект.

О финансировании транспортных проектов в Москве — в материале «Ъ» «Столичные дороги идут платным путем».