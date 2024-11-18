Столичные дороги идут платным путем

Столичные власти рассматривают заявки от потенциальных инвесторов для прокладки новых платных дорог в Москве. Самая дорогостоящая из них — протяженностью 22,5 км — пройдет от Ленинградского шоссе до «Москва-Сити» вдоль линии МЦК. Еще две трассы появятся в районах Щукино, Строгино, бывшей промзоны ЗИЛ и Севастопольского проспекта. Общая смета проектов превышает 230 млрд руб. Строительство стартует, скорее всего, в 2025 году и займет четыре-шесть лет. Однако городские власти уже столкнулись с недовольством местных жителей и экологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце минувшей недели, согласно данным ресурса torgi.gov.ru, департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы завершил сбор заявок инвесторов на право заключения концессионных соглашений для строительства трех новых платных городских дорог. Поданные потенциальными партнерами документы сейчас рассматриваются в столичном правительстве.

Речь идет о проектах, анонсированных в июле мэром Москвы Сергеем Собяниным. Новые дороги протянутся:

от станции метро «Войковская» вдоль МЦК до «Москва-Сити»,

от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта,

от улицы Свободы до Живописной улицы.

В городской администрации поясняли ранее (см. “Ъ” от 16 июля), что трассировка намечена по плотной застройке с переносом инженерных сетей. Это делает объекты весьма дорогостоящими, поэтому решено привлечь частное финансирование. Общая смета трех проектов составляет более 230 млрд руб. Причем строительство самого затратного из них — дороги от Ленинградки до «Москва-Сити» — оценено в 149,3 млрд руб. Кроме того, объясняли в мэрии, построенный ранее проспект Багратиона (первая платная дорога в городе) показал свою «эффективность и пользу для города».

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Первоначально сбор заявок должен был завершиться в августе, но финал несколько раз переносили. В ДИПП “Ъ” рассказали, что в конкурсную документацию вносились изменения, чтобы расширить «круг потенциальных участников» и обеспечить «максимально открытую конкурсную процедуру».

В частности, были смягчены квалификационные требования к участникам конкурса, а также пересмотрен механизм выплаты капитального гранта (участия городского бюджета) на подготовку территории.

Процедура рассмотрения заявок и их предварительный конкурсный отбор завершатся 21 ноября. Прошедшим во второй тур участникам предложат до 24 февраля 2025 года представить конкурсные предложения. С победителями московские власти заключат концессионные соглашения. Стройка, согласно конкурсной документации, займет четыре-шесть лет, но в ДИПП говорят, что сроки могут быть сокращены. Размер тарифов за проезд для автовладельцев пока неизвестен. В материалах к конкурсу сказано, что максимальная цена будет установлена «в соответствии с законодательством».

Официальных данных об участниках конкурса пока не обнародовано. Ранее СМИ обратили внимание на интерес к проектам структур Газпромбанка. По данным kartoteka.ru, в августе были созданы несколько ООО с названиями, указывающими на возможное участие в конкурсах: «Дороги Москвы — Магистральная», «Дороги Москвы — Живописная», «Дороги Москвы — Трофимова». Соучредителем выступила дочерняя компания банка «ГПБ-Инфраструктурный холдинг». В Газпромбанке на запрос “Ъ” не ответили. «Стандартной практикой является создание специальной проектной компании для реализации концессионного соглашения,— говорят в ДИПП.— Это говорит о высокой заинтересованности потенциальных участников в проводимом конкурсе».

Проекты новых трасс вызывают энтузиазм не у всех москвичей.

Так, жители столичного района Котловка настаивают, что дорога от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта фактически приведет к уничтожению местного парка и ухудшит качество их жизни. Соответствующее обращение на change.org собрало более 1,2 тыс. подписей в поддержку. «История, к сожалению, достаточно частая, когда планы развития города противоречат интересам отдельных групп жителей»,— комментирует зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»), которая ранее провела встречи с жителями Котловки. Пока нет утвержденного проекта, говорит она, есть возможность повлиять на маршрут и минимизировать дискомфорт для граждан. Столичные власти, убеждена госпожа Разворотнева, готовы идти навстречу. Проекты планировки должны быть утверждены Москомархитектурой до конца года.

Жители Щукино и Строгино, обеспокоенность которых разделяет депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ), выступают против строительства в рамках проекта трассы улица Свободы—улица Живописная новых мостов через Москву-реку. В октябре представители московского отделения партии «Зеленые» обратились в Минприроды с просьбой проверить законность проектирования дороги. По их данным, магистраль пройдет по особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк "Москворецкий"», что запрещено федеральным природоохранным законодательством. В ведомстве на запрос экологов еще не ответили. Зеленые также обращались в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с соответствующим заявлением. Но в надзорном ведомстве указали, что проект планировки дороги еще не утвержден, предпроектная документация в столичный департамент природопользования не поступала — оснований для прокурорского реагирования нет. В ДИПП позицию жителей не комментируют. “Ъ” следит за развитием событий.

Иван Буранов