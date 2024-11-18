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Коммерсантъ FM
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Столичные дороги идут платным путем

Мэрия Москвы ищет инвесторов для строительства новых трасс

Столичные власти рассматривают заявки от потенциальных инвесторов для прокладки новых платных дорог в Москве. Самая дорогостоящая из них — протяженностью 22,5 км — пройдет от Ленинградского шоссе до «Москва-Сити» вдоль линии МЦК. Еще две трассы появятся в районах Щукино, Строгино, бывшей промзоны ЗИЛ и Севастопольского проспекта. Общая смета проектов превышает 230 млрд руб. Строительство стартует, скорее всего, в 2025 году и займет четыре-шесть лет. Однако городские власти уже столкнулись с недовольством местных жителей и экологов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце минувшей недели, согласно данным ресурса torgi.gov.ru, департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы завершил сбор заявок инвесторов на право заключения концессионных соглашений для строительства трех новых платных городских дорог. Поданные потенциальными партнерами документы сейчас рассматриваются в столичном правительстве.

Речь идет о проектах, анонсированных в июле мэром Москвы Сергеем Собяниным. Новые дороги протянутся:

  • от станции метро «Войковская» вдоль МЦК до «Москва-Сити»,
  • от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта,
  • от улицы Свободы до Живописной улицы.

В городской администрации поясняли ранее (см. “Ъ” от 16 июля), что трассировка намечена по плотной застройке с переносом инженерных сетей. Это делает объекты весьма дорогостоящими, поэтому решено привлечь частное финансирование. Общая смета трех проектов составляет более 230 млрд руб. Причем строительство самого затратного из них — дороги от Ленинградки до «Москва-Сити» — оценено в 149,3 млрд руб. Кроме того, объясняли в мэрии, построенный ранее проспект Багратиона (первая платная дорога в городе) показал свою «эффективность и пользу для города».

Первоначально сбор заявок должен был завершиться в августе, но финал несколько раз переносили. В ДИПП “Ъ” рассказали, что в конкурсную документацию вносились изменения, чтобы расширить «круг потенциальных участников» и обеспечить «максимально открытую конкурсную процедуру».

В частности, были смягчены квалификационные требования к участникам конкурса, а также пересмотрен механизм выплаты капитального гранта (участия городского бюджета) на подготовку территории.

Процедура рассмотрения заявок и их предварительный конкурсный отбор завершатся 21 ноября. Прошедшим во второй тур участникам предложат до 24 февраля 2025 года представить конкурсные предложения. С победителями московские власти заключат концессионные соглашения. Стройка, согласно конкурсной документации, займет четыре-шесть лет, но в ДИПП говорят, что сроки могут быть сокращены. Размер тарифов за проезд для автовладельцев пока неизвестен. В материалах к конкурсу сказано, что максимальная цена будет установлена «в соответствии с законодательством».

Официальных данных об участниках конкурса пока не обнародовано. Ранее СМИ обратили внимание на интерес к проектам структур Газпромбанка. По данным kartoteka.ru, в августе были созданы несколько ООО с названиями, указывающими на возможное участие в конкурсах: «Дороги Москвы — Магистральная», «Дороги Москвы — Живописная», «Дороги Москвы — Трофимова». Соучредителем выступила дочерняя компания банка «ГПБ-Инфраструктурный холдинг». В Газпромбанке на запрос “Ъ” не ответили. «Стандартной практикой является создание специальной проектной компании для реализации концессионного соглашения,— говорят в ДИПП.— Это говорит о высокой заинтересованности потенциальных участников в проводимом конкурсе».

Проекты новых трасс вызывают энтузиазм не у всех москвичей.

Так, жители столичного района Котловка настаивают, что дорога от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта фактически приведет к уничтожению местного парка и ухудшит качество их жизни. Соответствующее обращение на change.org собрало более 1,2 тыс. подписей в поддержку. «История, к сожалению, достаточно частая, когда планы развития города противоречат интересам отдельных групп жителей»,— комментирует зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»), которая ранее провела встречи с жителями Котловки. Пока нет утвержденного проекта, говорит она, есть возможность повлиять на маршрут и минимизировать дискомфорт для граждан. Столичные власти, убеждена госпожа Разворотнева, готовы идти навстречу. Проекты планировки должны быть утверждены Москомархитектурой до конца года.

Как Москва воспользовалась правом штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным трассам

Жители Щукино и Строгино, обеспокоенность которых разделяет депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ), выступают против строительства в рамках проекта трассы улица Свободы—улица Живописная новых мостов через Москву-реку. В октябре представители московского отделения партии «Зеленые» обратились в Минприроды с просьбой проверить законность проектирования дороги. По их данным, магистраль пройдет по особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк "Москворецкий"», что запрещено федеральным природоохранным законодательством. В ведомстве на запрос экологов еще не ответили. Зеленые также обращались в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с соответствующим заявлением. Но в надзорном ведомстве указали, что проект планировки дороги еще не утвержден, предпроектная документация в столичный департамент природопользования не поступала — оснований для прокурорского реагирования нет. В ДИПП позицию жителей не комментируют. “Ъ” следит за развитием событий.

Иван Буранов

Число пользователей кикшеринга в Москве выросло на четверть

За прошедший год количество пользователей прокатных электросамокатов в столице выросло на 25% (до 5 млн человек) — такие данные обнародовал департамент транспорта Москвы. Общее число поездок за сезон выросло на 9% (до 70 млн), среднее число поездок за сутки —- на 36% (до 300 тыс.). Количество самокатов осталось на уровне 60 тыс. штук. Накануне ведомство сообщило о закрытии сезона кикшеринга в городе.

«Электросамокаты — востребованный у москвичей транспорт,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Вместе с коллегами из ГИБДД, ЦОДД и операторами проката продолжим вести работу по повышению безопасности поездок. Мы уже тестируем технологии, которые исключат возможность доступа несовершеннолетним. Для комфортных и безопасных поездок пользователей город также продолжит развивать инфраструктуру, повышать культуру вождения».

В 2024 году, напомним, на прокатных самокатах впервые начали устанавливать номера для фиксации нарушений с помощью дорожных камер. По данным дептранса, водители самокатов получили 155 тыс. штрафов, еще 135 тыс. аккаунтов было заблокировано. Также было введено 100 дополнительных зон (всего их 350) с принудительным замедлением скорости в парках, у станций, автобусных остановок.

Как сообщал ранее “Ъ”, по данным МВД, за девять месяцев общая аварийность с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности в России выросла почти в полтора раза. Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности произошло в Москве: за год более 1 тыс. ДТП с 11 погибшими.

Иван Буранов

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