Гидрометцентр рассказал, какая погода ждет Россию зимой

В Сибири еще как минимум неделю будет температура в районе –20°С. Это аномально теплая погода для зимы в этом регионе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что в целом наступающая зима на территории европейской России будет неоднородной, но оттепели будут чаще встречаться, чем сильные морозы.

По его словам, в целом зимой на азиатской части страны сильные морозы до –50°С будут редкими. «Сейчас вся Сибирь... раскраснелась от "жары", потому что там сумасшедшие просто аномалии — на 16–20 температура выше нормы. Это и в Красноярском крае, и в Якутии, и в Западной Сибири»,— сказал «РИА Новости» господин Вильфанд.

В Монголии сейчас формируется антициклон, но пока он влияет только на Иркутскую область. Там температура в ближайшие несколько дней будет ниже нормы на шесть—восемь градусов и опустится до –35°C, добавил синоптик.

Руководитель Гидрометцентра говорил, что температура на большей части России в декабре будет выше нормы. В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозу синоптиков, сегодня, 3 декабря, в столице будет 0–2°C (в Подмосковье от –2°C до +3°C), облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. 4 декабря в Москве похолодает до 0...–2°C (по области –5...0°C), ожидается снег, местами умеренный.