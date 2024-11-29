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Коммерсантъ FM
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Температура на большей части России в декабре будет выше нормы

В декабре ни в одном из российских регионов не будет температуры ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы»,— сказал «Интерфаксу» синоптик.

Среднемесячная температура выше нормы ожидается в восточной половине европейской части России, на востоке СЗФО, востоке ЦФО, в Приволжском федеральном округе, на Урале, на большей части СФО и на севере Дальнего Востока. Температура около нормы прогнозируется на юге и юго-востоке Сибири, на юге Якутии, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.

В первый месяц зимы возможен избыток осадков в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, Коми и Мурманской области, а также на севере Уральского федерального округа, в Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на юго-востоке Сибири и на Дальнем Востоке.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 29 ноября, в столице будет 0–2°C (в Подмосковье –3...2°C), облачно, местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. 30 ноября температура в Москве и области останется на том же уровне, будет облачно, преимущественно без осадков.

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