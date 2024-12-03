Свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год с дефицитом 45,3 млрд рублей

Заксобрание Свердловской области одобрило проект бюджета региона на 2025 год. По итогам работы согласительной комиссии прогноз по доходам увеличился на 37 млрд руб. (до 483,8 млрд руб.), по расходам — на 38 млрд руб. (до 529,1 млрд руб.). Планируемый дефицит бюджета вырос с 44 до 45,3 млрд руб. Документ в третьем, окончательном чтении поддержали 40 депутатов, воздержались — пять, не голосовали — двое.

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Председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк отметил, что губернатор Евгений Куйвашев внес 19 поправок в проект бюджета. По словам первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова, в ходе согласительных процедур были проанализированы более 200 предложений и замечаний. Дополнительные средства из федерального бюджета планируется направить на здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, модернизацию объектов ЖКХ и создание комфортной городской среды.

Ранее, в ноябре, парламентарии одобрили проект бюджета в первом чтении с параметрами 446,8 млрд руб. по доходам и 490,8 млрд руб. по расходам. Из них 89,2 млрд руб. планировалось направить на предоставление мер социальной поддержки, 87,7 млрд руб. — на дошкольное и общее образование, 13,2 млрд руб. — на оказание услуг по социальному обслуживанию граждан, 10,3 млрд руб. — на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 5,9 млрд руб. — на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 3,9 млрд руб. — на строительство жилья для детей-сирот, 3 млрд руб. — на проведение оздоровительной кампании для детей и подростков.

Напомним, свердловские депутаты приняли бюджет на 2024 год с параметрами 420 млрд руб. по доходам и 438,4 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб. В течение года депутаты принимали поправки в документ, после которых доходы увеличились до 428,9 млрд руб., расходы — до 479,2 млрд руб. Планируемый дефицит вырос до 50,3 млрд. руб.

Василий Алексеев