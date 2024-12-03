Свердловские депутаты увеличили бюджет региона на 6,8 млрд рублей

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили изменения в бюджет региона на 2024 год. Доходы области увеличились на 6,8 млрд руб. (до 428,9 млрд руб.), расходы — на аналогичную сумму (до 479,2 млрд руб.). Дефицит бюджета сохранился на уровне 50,3 млрд руб. За законопроект в третьем чтении проголосовали 47 депутатов, один — воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правительства области, 5,1 млрд руб. были получены за счет размещения свободных средств на депозитах, 1,7 млрд руб. — из федерального бюджета. Министр финансов региона Александр Старков пояснил, что средства планируется направить на выплаты участникам специальной военной операции (3,7 млрд руб.), на строительство и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения (2,4 млрд руб.), на строительство здания суда в Академическом районе Екатеринбурга (1,9 млрд руб.), на обеспечение финансовой устойчивости госучреждений здравоохранения и погашение просроченной кредиторской задолженности (1,5 млрд руб.), на предоставление бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена» (1 млрд руб.), на обеспечение жильем детей-сирот (0,9 млрд руб.), на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций (0,9 млрд руб.) и на оказание специализированной медпомощи военнослужащим (0,7 млрд руб.).

Напомним, свердловские депутаты приняли бюджет на 2024 год с параметрами 420 млрд руб. по доходам и 438,4 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб. В июле парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым доходы области увеличились на 2 млрд руб. (до 422,1 млрд руб.), расходы — на 34 млрд руб. (до 472,4 млрд руб.). Дефицит бюджета вырос до 50,3 млрд руб.

Василий Алексеев