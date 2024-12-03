ВТБ назвал три самые популярные схемы инвестиционного мошенничества

ВТБ (MOEX: VTBR) выделил три основные схемы мошенничества в инвестиционной сфере, которые стали более распространенными за последний год. Количество обращений клиентов по этим вопросам увеличилось на треть. Об этом сообщил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ в преддверии форума «Россия зовет!».

Одной из самых популярных схем является создание фейковых инвестиционных платформ. Мошенники создают сайты и приложения, имитирующие известные финансовые организации, обещая высокую доходность. Они связываются с потенциальными клиентами под видом консультантов и просят открыть «инвестиционный счет». Злоумышленники могут даже присылать жертве фото, демонстрирующие «доходность» ее инвестиций.

Вторая схема направлена на тех, кто уже стал жертвой мошенников. Мошенники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм, предлагая вернуть утраченные средства за предоплату. В итоге пострадавшие теряют еще больше денег.

Третья схема включает установку программ удаленного доступа под предлогом предоставления консультаций или помощи в инвестициях. После установки мошенники получают доступ к личным счетам жертв, что позволяет им похитить средства или оформить кредит на имя пострадавшего.

Никита Чугунов отметил, что рост доходности по сбережениям способствует использованию доверия людей к инвестиционным инструментам. Мошенники часто применяют сложные схемы, связанные с покупкой криптовалюты, и создают фейковые платформы, демонстрируя графики мнимой прибыли. Он подчеркнул, что гарантия сверхдохода — главный признак мошенничества, и рекомендовал проверять лицензии компаний перед вложением средств, а также не следовать указаниям незнакомцев.

Подробнее о теме — в материале «Ъ» «Мир параллельных финансов».