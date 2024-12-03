Традиции и новые горизонты

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Текстиль ETRO — это не просто материал, это целая история, настоящая философия жизни.

В 1968 году итальянская модная компания Etro, основанная Джироламо Этро, начала производство тканей превосходного качества с оригинальными узорами, отличавшимися своими необычными, экстравагантными и вдохновляющими цветовыми решениями. Уже в то время Джироламо правильно предположил, что ткань может служить самостоятельным продуктом. К началу 1970-х годов эти материалы начали использоваться для декора интерьеров и обивки мебели, а также появилась серия аксессуаров и ароматов для дома с фирменным дизайном. Первая коллекция одежды pret--porter была запущена в 1990-х годах.

Текстиль Etro изначально находил вдохновение в путешествиях и экзотике далеких стран, а брендовым узором стал мотив paisley (бута), который возник в Месопотамии и распространился на Востоке, символизируя дерево жизни. Этот узор, похожий на лист финиковой пальмы, приобрел популярность в Индии, где его наносили на ткани вручную. В XIX веке узор попал в Европу с индийскими шалями, привезенными англичанами. Дизайнеры Etro постоянно реинтерпретируют этот знаковый мотив, используя новейшие технологии, различные цвета и материалы, благодаря чему он остается неофициальным символом бренда уже более пятидесяти лет.

Etro остается семейным предприятием, управляемым потомками основателя: Кин Этро (мужская одежда), Вероникой Этро (женская одежда), Ипполито Этро (управление) и Якопо Этро (текстиль). Именно Якопо курирует коллекцию Etro Home Interiors, отражающую ключевую концепцию модного дома «newtradition», которая заключается в сочетании классического и инновационного подхода. Креативный директор считает себя исследователем: в процессе работы над текстилем изыскания и эксперименты становятся основой успеха и должны быть неотъемлемыми. Поездки в разные уголки мира, где можно обнаружить уникальные локальные ткани, служат источником вдохновения для его новых коллекций.

Ассортимент Etro Home включает домашний текстиль: одеяла, подушки, покрывала, занавески, шторы, а также предметы для ванной комнаты, керамические изделия и осветительные приборы. Интерьеры в стиле Etro, которые являются эклектичными и космополитическими, сочетают в себе элементы разных культур и наций. Ткани, формы и узоры вдохновлены путешествиями Якопо Этро и представляют собой интерпретацию экзотической эстетики, а также традиционных методов производства и дизайна. В различных коллекциях можно найти мотивы индийского колониального стиля (Fulham), отголоски персидских миниатюр (Muscat), португальской керамики азулежу, а также волшебного Самарканда и лондонских парков (Kensington). С момента своего основания бренд всегда выбирал наилучшие материалы, такие как кашемир, шелк, лен и хлопок.

Фирменный узор Etro олицетворяет дух времени, соединяя в себе элементы классической и современной эстетики. С его помощью каждый потребитель может выразить свою индивидуальность и создать уникальную атмосферу уюта и стиля.