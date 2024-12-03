№1. «Дача со слонами»

Самара — город, хранящий на своих улицах и зданиях многогранную историю, имеющую множество оттенков. Среди этого исторического многообразия находятся три знаковых места, каждое из которых является уникальным окошком в прошлое и культурным кодом нашего города.

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Начнем со знаменитой «Дачи со слонами» — открывшей свои двери после трех лет реставрации, продолжим наше путешествие к гостинице «ЛетягинЪ» — представляющей собой гармоничное сочетание старины и современности, а завершим нашу трилогию на пороге ресторана «Посольство» — расположенного

в здании, которое является памятником архитектуры регионального значения. Эти места не просто достопримечательности, они живут новую жизнь и продолжают рассказывать свои истории, объединяя прошлое и настоящее.

В этом номере Елена Шатохина, руководитель проекта «Стиль. Интерьеры», побеседовала с историком архитектуры Арменом Арутюновым о знаменитом доме Константина Головкина, известной как «Дача со слонами». Этот уникальный архитектурный объект стал символом оте­чественной культуры и дизайнерского мышления, привлекая внимание не только местных жителей, но и туристов.

Армен Арутюнов поделился интересными фактами о создании этой дачи, ее истории и знаковых элементах дизайна. Как подчеркнул Армен, каждая деталь этого архитектурного шедевра бережно отреставрирована и передает дух времени, заставляя нас задумываться о том, как важно сохранять культурное наследие для будущего.

ЕШ: Прежде чем начать разговор о знаменитой «Даче со слонами», расскажите, пожалуйста, о самом Константине Павловиче Головкине

АА: Для Самары рубежа XIX–XX веков Головкин был фигурой неординарной. С одной стороны, успешный купец, продолживший дело своего отца. Причем не самый состоятельный среди местных предпринимателей. С другой — человек, увлекавшийся чуть ли не всем, чем можно: художник, архитектор, организатор выставок и художественной экспозиции местного музея, спортсмен, автолюбитель, археолог, краевед и архивист. Константин Павлович был безумно влюблен в Самару и Волгу. Настолько, что готов был на свои средства возвести огромный комплекс на месте нынешнего «Станкозавода», где разместились бы современный музей, библиотека и образовательный центр, посвященные родному краю.

ЕШ: Какова история возникновения этого уникального объекта?

АА: Головкин был едва ли не самым современным человеком в Самаре начала прошлого века. Он много путешествовал, бывал в Европе, следил за модой. Его загородная резиденция, построенная примерно в 1909 году — не просто дача на берегу Волги, а образец виденного им в Вене, Париже и других городах модерна. По воспоминаниям современников, Головкин очень дотошно подходил к проекту собственной дачи. Собственноручно делал много эскизов и макетов, бесконечно браковал их, пока не пришел к тому решению, которое мы можем наблюдать сегодня. В результате у него получился блестящий пример венского сецессиона с оригинальными парковыми скульптурами, в работе над которыми он также принимал участие.

ЕШ: Что происходило с дачей с момента постройки и до наших дней?

АА: В советские годы дачу, как и все купеческие дома, национализировали. Здесь располагались различные учреждения, несколько десятилетий работал клуб водоканала. Менялся и облик дачи. В середине ХХ века появился довольно громоздкий пристрой в центральной части выходящего на Волгу фасада. Сейчас он демонтирован. К сожалению, с годами было утрачено много декоративных элементов фасада, а в результате пожара пропали уникальные интерьеры. По воспоминаниям родственников, каждая комната на даче имела свой цвет, а стены украшали росписи Головкина в стиле модерн, изображающие дам в развевающихся одеждах.

ЕШ: Какие основные архитектурные черты и особенности характеризуют «Дом со слонами»?

АА: Обычно дачу вспоминают благодаря скульптурам слонов, но головкинская загородная вилла (так называл сам Константин Павлович волжские дачи начала ХХ века) интересна и важна как комплекс, состоящий из здания, скульптур и природного ландшафта. Как я уже говорил, дача выполнена в стиле венского сецессиона, одного из направлений европейского модерна. Многие элементы отсылают, например, к программному произведению этого стиля — зданию Сецессиона архитектора Йозефа Марии Ольбриха в Вене. В то же время это не реплика на какое-нибудь зарубежное здание, не попытка копирования, а оригинальный образец стиля со своим объемно-пространственным решением, продиктованным внутренней планировкой. Это уникальный для Самары пример качественной европейской архитектуры. К тому же Головкин использовал в строительстве современные материалы, что также свойственно модерну. Основные конструкции здания возведены с использованием пустотелых бетонных блоков.

ЕШ: Есть ли легенды связанные с дачей Головкина?

АА: «Дача со слонами» за последние несколько десятилетий обросла множеством легенд разной степени нелепости. Ее называли «графскими развалинами», гигантских слонов демонизировали, но больше всего историй связывали с женской скульп­турой у одной из лестниц. То это была «Панночка», то образ Волги, то памятник погибшей от неразделенной любви купеческой дочери. Еще в начале 1990-х дочь Константина Павловича Екатерина Головкина-Овсянникова развеяла все легенды, заявив, что мистицизм и неоромантизм были чужды отцу. От себя добавлю, что все изваяния на даче — дань моде того времени, а женская статуя — типичная парковая скульптура в духе сецессиона, аналоги которой (не копии) можно встретить в Вене или, например, на фотографиях Туринской выставки 1902 года, оказавшей огромное влияние на архитектуру всей Европы.

№2. Бутик-отель «ЛетягинЪ»: атмосфера исчезнувшей эпохи

В самом сердце Самары расположена уникальная гостиница, представляющая собой гармоничное сочетание старины и современности — бутик-отель «ЛетягинЪ». Здесь, в интерьере усадьбы XIX века, каждая деталь передает атмосферу прошедшей эпохи — мебель, посуда, разнообразный текстиль — все тщательно подобрано для создания уюта и шарма.

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С 1883 по 1922 годы в зданиях будущего оте­ля располагался постоялый двор на усадьбе «Сидоровых и Библева» — он был одной из первых гостиниц в центре. Путешествующие из разных регионов России находили здесь теплый ночлег и вкусный стол. Меблированные комнаты усадьбы, сдаваемые в наем, имели простой и функциональный стиль с элементами народного зодчества и местных материалов. Русские купцы XIX века использовали простую и практичную отделку стен в своих домах. Они часто применяли краску или штукатурку, а также деревянные панели для создания более роскошного вида. В большой зале, на первом этаже гостиницы, неизменно пыхтел самовар и разливался аромат свежей сдобы.

При восстановительных работах, проводимых в отеле в 2023 году, в кирпичной кладке было обнаружено клеймо «Летягина», и это определило будущее название современного отеля.

Иван Петрович Летягин — известный самарский промышленник. Он производил самый качественный кирпич в Самаре. «Летягин — это фирма!» — говорили о нем в городе. Доходные дома купца Челышева, домовая церковь Мариинского детского приюта (Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии) и даже знаменитый на всю Россию пивоваренный завод «Фон Вакано», где и сейчас варят то самое «Жигулевское» пиво. На фасадах и в арках этих и многих других значимых для города зданий пытливый турист обязательно найдет известное клеймо «Летягина».

В современном бутик-отеле всего 18 дизайнерский номеров. Лаконичность и минимализм современных интерьеров в сочетании с деликатной отсылкой к эстетике провинциальной купеческой усадьбы создают атмосферу тепла и уюта. Старинные наличники настенных зеркал, высокие потолки, шероховатые кирпичные кладки с клеймом завода «Летягина» позволяют проникнуться духом Самары начала прошлого века и совершить путешествие во времени.

Гостиница славится своими современными техническими решениями, что позволяет ей соответствовать самым высоким стандартам комфорта. В отеле созданы условия как для туристов, так и для бизнес-путешественников. К вашим услугам круглосуточный бизнес-центр и скоростной wi-fi. Просторные номера оснащены умной системой управления, позволяющей контролировать освещение и климат под любое настроение. Каждый номер дышит историей, привнося в современную жизнь ноты романтики и элегантности.

Погрузиться в атмосферу купеческой Самары и отведать чаю с пирогами или пропустить кружечку Жигулевского можно в ресторане «Дуся», занимающем первый этаж отеля «ЛетягинЪ», названного в честь Авдотьи Дмитриевны Библиевой, которая владела усадьбой до 1917 года. Просторный ресторан на 62 посадочных места предлагает гостям новую русскую кухню в авторском исполнении шеф-повара Ивана Жуковкина.

Бутик-отель «ЛетягинЪ» представляет собой уникальное сочетание современности и традиций, погружая гостей в атмосферу исчезнувшей эпохи. Здесь каждый уголок дышит историей, а стильный интерьер создает комфортные условия для отдыха. Усадьба, полная архитектурных изысков и исторического очарования, становится не просто местом для ночлега, а истинной культурной находкой.

№3. Купеческое наследие: ресторан «Посольство» в Самаре

История здания, в котором расположен ресторан «Посольство», очень интересна. Бывший особняк купца Савельева — это не просто дореволюционный дом в центре Самары, это памятник культуры регионального значения! Его стены помнят представителей самарского купечества, события революции и Гражданской войны, эвакуированных во время Великой Отечественной войны представителей чехословацкого посольства, в том числе Людвика Свободу (7-го президента Чехословакии).

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Господин Савельев — потомок купца, жившего в Самаре в начале прошлого века. Он — избалованный аристократ, который объездил Францию, Японию, Англию, Италию. Но иностранные пейзажи не грели душу Савельева, поэтому он решил остаться в любимой Самаре. Стоит упомянуть, что изначально была возведена обыкновенная деревянная изба, и Савельев обратился к архитектору Александру Щербачеву с просьбой преобразить дом. Щербачев обкладывает всю избу кирпичом, украшает архитектурными элементами свойственными стилю неоренессанс: ризалитами, полуциркульными окнами, рустовкой вокруг окон, а также рустованными пилястрами по краям дома.

В начале 20 века дом достраивает Дмитрий Вернер. В отличие от Щербачева, Вернер не делает деревянный пристрой с последующей обкладкой его кирпичом, а изготавливает профильный каркас и заполняет его кирпичом, оставив место для окон. Справа от входа появляется пристрой в одно окно, которое совершенно не походит на другие окна особняка. Оно прямо­угольное, большое, имеет незамысловатую расстекловку. Но при этом саму стену Вернер стилизует под общее оформление дома, украшая ее рустовкой и Т-образным замковым камнем над окном.

В процессе приспособления особняка под новое использование — ресторан «Посольство», обнажили стены — проявился их первозданный облик, скрытый под множеством слоев краски и панелей из гипсокартона — наследства советского времени. Оказалось, что эта фактурная поверхность со всеми ее недостатками и неровностями сама по себе является уникальным объектом. Стали виднеться дореволюционные рисунки и орнаменты, украшавшие богато обставленные комнаты купца Савельева.

Потолки в некоторых залах находились в аварийном состоянии и нуждались в реставрации, но дизайнеры выбрали путь консервации и частичной реставрации с фрагментарной усиленной фиксацией оригинальных деталей декора.

Также была проделана работа с реставрацией и очищением каминов, которые после решили облицевать стеклом и оставить как декоративный элемент интерьера, подчеркивая их историческую ценность и добавляя современный штрих в общий дизайн.

Над проектом барного особняка «Посольство» трудились команды Milimon Family и Manufacture group. Концепция внутреннего интерьера разрабатывалась дизайнерами Лаурой Синанян и Елисеем Нарышкиным.

Также резиденты Gallery 419 Кристина Кривцова и Яна Арбузова воплотили мотив искусства из прошлого в разных уголках особняка — на оголенные участки стен авторы нанесли свои произведения так, что кажется, будто они здесь находились больше ста лет.

Каждый зал особняка — это путешествие по миру, воплощенное в уникальных интерьерах и атмосфере. Вы можете прогуляться по залам, погружаясь в разные культуры.

В холле гостей встречают средиземноморские напитки и фреска с лимонными деревьями, напоминающая о путешествиях Савельева по Италии, и отсылающая к команде Milimon Family.

Столовая — здесь царит дух России. Большой стол для русских застольев, роспись стен с орнаментами Покровского собора, фреска на фасаде бара с элементами русской мифологии — птицами Сирин, Алконост, Стратим и Жар-птицы.

Кабинет — классический английский паб с камином, гобеленом, приглушенным освещением и темными текстурами кожи.

Портретная — Франция, на входе гостей встречает роскошная перегородка в стиле нео­модерна, внутри по центру расположен бар, а потолок украшает люстра ручной работы созданная из ветвей, огоньков и кристаллов.

В кладовой можно найти частичку Азии с традиционными японскими зонтиками на полотнах, иероглифами и бонсаями. О том, что это дом, где действительно жил Савельев, напоминает настоящая кровать. Спальня на втором этаже — это зал для более спокойной и интимной атмосферы. Тут же есть ванная комната хозяина. Также во всех залах стены украшены искусством резидентов Gallery 419, делая отсылку к легенде, что Савельев был коллекционером искусства. Среди множества дверей и залов скоро откроется еще одна тайная комната — маленький кабинет — спикизи, попасть в который можно будет только по спискам…

Таким образом, «Посольство» — это не просто барный особняк, где можно красиво выпить, хорошо провести время и приобрести современное искусство от Gallerу 419, но это еще и мини-музей для самарцев и гостей города.