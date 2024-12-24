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Коммерсантъ FM
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Прогнозная реакция

Ольга Мордюшенко о тонкостях обсуждения цен на топливо

Ни одна компания топливно-энергетического комплекса, равно как и любого другого сектора экономики, не может работать без построения прогнозов на перспективу. Помимо этого, бизнес ориентируется на отраслевые ожидания и планы, построенные на государственном уровне. Но загадывать на будущее в текущей ситуации нужно все более осторожно, особенно если прогнозы касаются животрепещущих тем.

Ольга Мордюшенко

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Это хорошо продемонстрировал пример главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, получившего предостережение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за высказанного им мнения о возможном росте цен на топливо на 5% к началу 2025 года. В своем письме регулятор указывает, что такое поведение может привести к нарушению закона о конкуренции, который в том числе запрещает физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Сам господин Шапарин с замечанием ФАС не согласился. В своем ответном письме регулятору он указывает, что его прогноз подтвержден конкретными данными, а главная цель Национального автомобильного союза — повышение комфорта владения автомобилем в России, а также снижение расходов автовладельца.

Это не первый подобный случай. Хотя ФАС делает такие предостережения довольно редко, видимо, если темы касаются социально значимых сфер. К примеру, предостережение в июле прошлого года получил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько за прогноз роста цен на гречневую крупу. «Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение участников рынка к повышению цен, а также спровоцировать ажиотажный спрос»,— заявили в ведомстве. Возможно, сыграли роль массовые закупки гречки после событий весны 2022 года.

Сейчас ФАС тоже можно понять, ведь топливный сектор практически весь год оставался в центре внимания регуляторов и бизнеса, а сделанные чиновниками или участниками рынка заявления часто отражались на котировках. Наиболее чувствительной для оптовых цен темой было введение запрета на экспорт топлива для обеспечения внутреннего рынка, а затем — снятие ограничений.

Прогнозы экспертов вряд ли оказывают насколько же сильное влияние на рынок, говорят участники топливного сектора. В то же время, указывают они, мнения аналитиков вызывают интерес на фоне закрытия доступа ко многим статистическим данным. При этом, признают собеседники, любые заявления сейчас должны делаться с большой осторожностью, чтобы не вызывать панику прежде всего у населения. Так что остается угадывать, где та тонкая грань, которая разделяет необходимые и вредные для экономики оценки перспектив рынков.

Ольга Мордюшенко

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