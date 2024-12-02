Комбайны убрались на склады

Производители сельхозтехники отмечают растущий дефицит спроса и избыток предложения. По итогам десяти месяцев продажи комбайнов, тракторов и других видов техники российского производства упали на 16,5%, а зарубежного — примерно на 20%. Динамику связывают с высокой ключевой ставкой, удорожанием техники и низкими ценами на сельхозпродукцию. По итогам года рынок сельхозтехники может сократиться на 15–20%.

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Продажи новой российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—октябре сократились на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Объем производства и экспорт снизились на 12,6% и 9,6%, до 205,8 млрд и 14,1 млрд руб. соответственно.

Наибольшее падение — на 63,2%, до 202 единиц,— показали продажи машин для внесения удобрений.

Отгрузки зерноуборочных комбайнов сократились на 27,7%, до 2,87 тыс. штук, сеялок — на 22,5%, до 2,76 тыс. штук, сельскохозяйственных тракторов — на 13,2%, до 3,39 тыс. штук. Рост продаж отмечается только в сегментах косилок, жаток и пресс-подборщиков — на 4,1%, 11,7%, 32,7%.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что негативная динамика в отрасли ожидаема, ей способствовал ряд факторов: в частности, рост ключевой ставки, подорожание техники и низкие цены на сельхозпродукцию.

Продажи импортной сельскохозяйственной техники в РФ по итогам десяти месяцев сократились более чем на 20%, оценивает председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. В целом, по его словам, нынешняя экономика не мотивирует аграриев инвестировать, в том числе в связи с ростом ставок по популярным лизинговым программам. «Техника традиционно одна из первых статей экономии»,— добавляет он.

В «Росспецмаше» отмечают, что сейчас на рынке наблюдается усиление падения спроса на сельхозтехнику, тогда как дефицита предложения нет: склады дилеров затоварены. Причина сложившейся ситуации — высокая ставка ЦБ, которая сделала недоступными для аграриев коммерческие кредиты и коммерческий лизинг, а также недостаточное финансирование, по мнению ассоциации, ключевых мер господдержки. Речь идет о программе 1432, по которой предусмотрено субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику. В текущем году на нее выделено 10 млрд руб., тогда как требуется не менее 20 млрд руб. в год, считают в «Росспецмаше».

Дмитрий Патрушев, вице-премьер РФ, 6 ноября 2024 года (цитата по ТАСС): «Мы уходим потихоньку от иностранных технологий, так сказать, хлопнув дверью российского трактора».

Александр Алтынов отмечает, что системно механизм господдержки по программе 1432 проблемы не решает. Более эффективный инструмент, на его взгляд, льготные программы «Росагролизинга». Но в целом подход к господдержке в отрасли устарел и его необходимо пересмотреть, считает господин Алтынов. В конце октября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что министерство предлагает с 2025 года трансформировать механизмы поддержки производителей сельхозтехники. Идея чиновника заключалась в том, чтобы перенаправить прямые субсидии из федерального бюджета на те категории техники, по которым выпуск снизился сильнее всего и которая не защищена от импортных аналогов утилизационным сбором.

Согласно статистике «Росспецмаша», производство сельхозтехники в натуральном выражении сократилось по всем видам, кроме жаток.

Их выпуск увеличился на 3,9%, до 2023 штук. Наибольшее падение выпуска зафиксировано в сегменте машин для внесения удобрений — на 63,4%, до 209 штук. Производство зерноуборочных комбайнов сократилось на 18,3%, до 4,22 тыс. штук, сельскохозяйственных тракторов — на 25,6%, до 3,53 тыс. штук, сеялок — на 26,3%, до 3,19 тыс. штук.

Дмитрий Бабанский прогнозирует, что рынок сельхозтехники в России по итогам 2024 года сократится примерно на 15%. Александр Алтынов полагает, что падение может более значительным: на 17–20%. Если в отдельности рассматривать рынок российской и импортной техники, то в первом случае сокращение может быть более ощутимым — 20–25%, во втором — около 15%, уточняет он. Ожидаемая индексация утилизационного сбора на спецтехнику, которую Минпромторг предлагает провести с 2025 года (см. “Ъ” от 5 ноября), может привести к дальнейшему падению продаж, резюмирует господин Алтынов.

Наталия Мирошниченко