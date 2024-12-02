Ипотеке подсластили процент

В условиях падения спроса на ипотеку, выдаваемую на рыночных условиях, крупнейший игрок рынка — Сбербанк — готов предложить клиентам новый продукт. Заемщикам будет предложен кредит с опцией постепенного снижения ставки при улучшении конъюнктуры, а также временного сокращения ежемесячного платежа. Снижение ставки по ипотеке в случае снижения ключевой ставки ЦБ ранее предлагал Альфа-банк. Впрочем, пока главный денежный индикатор только растет, а новые предложения банков не в состоянии нивелировать ставки по ипотеке под 30% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 2 декабря Сбербанк запустил опцию, которая гарантирует снижение ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Снизить ставку по кредиту можно до 10 процентных пунктов в течение семи лет. Рефинансирование для этого не потребуется, достаточно написать заявление. Применить опцию можно будет ко всем еще неподписанным кредитным договорам, по уже действующим кредитам — нет.

С 10 декабря будет запущена возможность временного снижения ежемесячного платежа. Эта опция позволяет клиенту получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды.

Кирилл Царев, первый зампред правления Сбербанка, 2 декабря 2024 года: Если мы говорим про нельготную ипотеку, то если мы останемся примерно на уровне текущих ставок, я думаю, что примерно темп выдачи сохранится на уровне 800 млрд руб. в год.

Обе опции довольно инновационные на рынке, впрочем, в части возможности снижения ставки Сбербанк не стал первым. «Еще в августе 2024 года Альфа-банк предложил клиентам бесплатную опцию, которая позволяет уменьшить ставку по кредиту до уровня рыночной в случае снижения ключевой ставки ЦБ при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье,— рассказали в пресс-службе Альфа-банка.— Воспользоваться ей можно один раз на любом сроке». Конкуренты с такими инновациями не спешат. «На данный момент преждевременно обсуждать внедрение опций, снижающих стоимость ипотеки при уменьшении ключевой ставки, так как предпосылок для смягчения политики регулятора нет,— указали в ВТБ.— Рефинансирование мы всегда предлагаем как для наших клиентов, так и для сторонних». В остальных банках из числа крупнейших на запрос “Ъ” не ответили.

По сути, первая опция — снижение ставки вслед за ключевой ЦБ — альтернатива рефинансированию.

«Это мера на будущее, когда все начнут друг у друга рефинансировать клиентов, то встанет задача удержания,— отмечает главный аналитик "Русипотеки" Сергей Гордейко.— Опция несколько притормозит процесс, и клиент останется с банком на лишний год или два. Это в нынешних условиях много».

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, опция снижения процентной ставки могла бы быть очень востребованной в случае возможности ее неоднократного применения — «это могло бы привести к умеренному росту спроса на рыночные программы даже в условиях текущих ставок».

Банки пытаются любыми способами поддержать стремительно падающий спрос на рыночную ипотеку. Так, по оценкам Сбербанка, общий объем выдачи ипотеки в РФ в этом году окажется ниже ожиданий — 5 трлн руб. против 5,2 трлн руб., а в 2025 году снизится до уровня 2020 года — 4,3 трлн руб. При этом ставки по рыночной ипотеке к концу года могут вырасти до 29% при ключевой ставке ЦБ 21%. «Банки стремятся поддержать падающий объем выдач в том числе за счет нестандартных продуктовых предложений»,— говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. Но тут есть нюансы.

«Клиентам, бюджет которых сейчас не может покрыть платеж по ипотеке или в котором после такого платежа не остается средств на повседневные нужды, нельзя делать ставку на то, что этот платеж со временем станет меньше»,— считает CEO сервиса партнерских продаж Pampadu Сергей Локтев.

Интереснее, по мнению Сергея Гордейко, возможность получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды. «Кредит только выдается, а уже платежи отложены,— обращает внимание он.— Вот такие опции и позволяют при самой жесткой ключевой ставке сохранять кредитование». Однако опция сниженного платежа может привести к росту закредитованности заемщиков в долгосрочной перспективе, так как у заемщиков после льготного периода вырастет долговая нагрузка, предупреждает господин Лопатин.

Ксения Дементьева