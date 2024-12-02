Патриотизм в игровом формате

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередную порцию отзывов на депутатские инициативы, среди которых оказалось несколько документов на «детскую» тему. Так, при условии доработки в Белом доме поддержали законопроекты о единых планах воспитательной работы в летних детских лагерях отдыха и о правовом статусе федеральной информационной системы «Моя школа». А вот к рассмотрению идеи увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. руб. размер остатка средств материнского капитала, получение которого возможно в виде единовременной выплаты, комиссия предложила вернуться позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях отдыха, принятый Думой в первом чтении 20 ноября, внесла группа депутатов разных фракций во главе с вице-спикером Ириной Яровой («Единая Россия»). Напомним, проблемы организации детского отдыха стали темой специального выездного совета Думы 12 августа, а 1 октября депутаты обсудили ее на «правительственном часе» с участием профильных министров.

Документом предусматривается, что воспитание детей в лагерях должно проходить в соответствии с единой федеральной программой, разрабатывать и утверждать которую будет Министерство просвещения. В соответствии с этой программой лагеря должны будут подготовить свои календарные планы, а также создать интернет-сайты со всей необходимой информацией.

Согласно законопроекту, в лагерных планах в обязательном порядке должны значиться родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы «в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями», показ фильмов о Великой Отечественной войне и других картин патриотической направленности.

Также предусматриваются «игровые и конкурсные форматы» работы с детьми, но тоже «с опорой на отечественные традиции и ценности». «Единство образовательного пространства <…> предполагает безусловное использование именно такого подхода к организации работы с детьми в период летней оздоровительной кампании»,— отмечают авторы в пояснительной записке. Кроме того, по их мнению, единые методические разработки помогут лучше ориентироваться вожатым, имеющим разный уровень подготовки и компетенции.

В Белом доме проект в целом поддержали, но сделали ряд замечаний. В частности, там полагают, что сайты лагерей должны быть единообразны, а значит, нужно, чтобы профильное министерство утверждало требования к их структуре и формату.

Одобрила комиссия и законопроект единоросса Алены Аршиновой, закрепляющий правовой статус федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа» (до сих пор он определялся подзаконными актами) и региональных информсистем в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования (вроде активно используемой в столице «Московской электронной школы»). Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по включению во ФГИС «Моя школа» электронных образовательных ресурсов. Комиссия в своем отзыве предложила лишь дополнить проект положениями об операторе ФГИС, ее пользователях и о перечне обрабатываемых персональных данных «участников образовательных отношений».

Наконец, глава комитета Думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. руб. размер остатка средств материнского капитала, получение которого возможно в виде единовременной выплаты. В отзыве отмечается, что поправки, позволяющие гражданам получить эти деньги в виде единовременной выплаты, вступили в силу только с 12 августа 2024 года. В связи с этим комиссия, не отвергая саму идею, предложила вернуться к ней позже, когда можно будет проанализировать накопившуюся правоприменительную практику.

Ксения Веретенникова