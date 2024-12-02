Патриотизм в игровом формате
Российские дети будут учиться и отдыхать единообразно
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередную порцию отзывов на депутатские инициативы, среди которых оказалось несколько документов на «детскую» тему. Так, при условии доработки в Белом доме поддержали законопроекты о единых планах воспитательной работы в летних детских лагерях отдыха и о правовом статусе федеральной информационной системы «Моя школа». А вот к рассмотрению идеи увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. руб. размер остатка средств материнского капитала, получение которого возможно в виде единовременной выплаты, комиссия предложила вернуться позже.
Ирина Яровая
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Законопроект о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях отдыха, принятый Думой в первом чтении 20 ноября, внесла группа депутатов разных фракций во главе с вице-спикером Ириной Яровой («Единая Россия»). Напомним, проблемы организации детского отдыха стали темой специального выездного совета Думы 12 августа, а 1 октября депутаты обсудили ее на «правительственном часе» с участием профильных министров.
Документом предусматривается, что воспитание детей в лагерях должно проходить в соответствии с единой федеральной программой, разрабатывать и утверждать которую будет Министерство просвещения. В соответствии с этой программой лагеря должны будут подготовить свои календарные планы, а также создать интернет-сайты со всей необходимой информацией.
Согласно законопроекту, в лагерных планах в обязательном порядке должны значиться родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы «в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями», показ фильмов о Великой Отечественной войне и других картин патриотической направленности.
Также предусматриваются «игровые и конкурсные форматы» работы с детьми, но тоже «с опорой на отечественные традиции и ценности». «Единство образовательного пространства <…> предполагает безусловное использование именно такого подхода к организации работы с детьми в период летней оздоровительной кампании»,— отмечают авторы в пояснительной записке. Кроме того, по их мнению, единые методические разработки помогут лучше ориентироваться вожатым, имеющим разный уровень подготовки и компетенции.
В Белом доме проект в целом поддержали, но сделали ряд замечаний. В частности, там полагают, что сайты лагерей должны быть единообразны, а значит, нужно, чтобы профильное министерство утверждало требования к их структуре и формату.
Одобрила комиссия и законопроект единоросса Алены Аршиновой, закрепляющий правовой статус федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа» (до сих пор он определялся подзаконными актами) и региональных информсистем в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования (вроде активно используемой в столице «Московской электронной школы»). Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по включению во ФГИС «Моя школа» электронных образовательных ресурсов. Комиссия в своем отзыве предложила лишь дополнить проект положениями об операторе ФГИС, ее пользователях и о перечне обрабатываемых персональных данных «участников образовательных отношений».
Наконец, глава комитета Думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. руб. размер остатка средств материнского капитала, получение которого возможно в виде единовременной выплаты. В отзыве отмечается, что поправки, позволяющие гражданам получить эти деньги в виде единовременной выплаты, вступили в силу только с 12 августа 2024 года. В связи с этим комиссия, не отвергая саму идею, предложила вернуться к ней позже, когда можно будет проанализировать накопившуюся правоприменительную практику.
Правительство и Совет федерации обсудят приоритеты на ближайший год
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник в Совфеде совещание со статс-секретарями, на котором планируется подвести итоги совместной работы и определить приоритеты на следующий год. Это мероприятие проводится ежегодно с 2020 года.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По итогам прошлогоднего совещания был сформирован перечень из 23 вопросов, требующих внимания правительства (на сегодняшний день 21 пункт из списка уже выполнен). Их исполнение взял под личный контроль вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В частности, по итогам договоренностей разработан план финансового оздоровления «Почты России» в рамках стратегии развития компании до 2030 года. Также подготовлена согласованная позиция Белого дома по ужесточению контроля за производством метилового спирта. Кроме того, в прошлом году сенаторы обратились к правительству с предложением принять меры по регулированию маркетплейсов и агрегаторов такси. В результате в Белом доме решили подойти к вопросу шире и разработали законопроект «О платформенной экономике», который планируется внести в Думу уже в начале следующего года.
Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, в числе приоритетов на ближайший год статс-секретари и сенаторы обсудят, в частности, защиту граждан от мошеннических схем при оформлении микрозаймов и новые меры поддержки семей, имеющих детей. Кроме того, речь пойдет об обязательном отражении в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) актуальной информации о необходимости разработки подзаконных актов на каждой стадии рассмотрения законопроекта. Как пояснил собеседник “Ъ”, это связано с тем, что при рассмотрении инициатив в Думе часто возникает ситуация, когда срок вступления закона в силу не учитывает времени, необходимого для разработки подзаконных актов с учетом предусмотренных регламентом процедур.