Всесезонные инвестиции

Люксовый отель Four Seasons Lion Palace в центре Санкт-Петербурга сменил владельца. Сделка была закрыта в интересах «КСП Капитал», бенефициаром которой выступает бывший сотрудник администрации президента РФ Сергей Котляренко. Сумма сделки могла достичь 24 млрд руб. Заработать инвестор рассчитывает за счет растущего турпотока в Санкт-Петербург, но в реальности это попытка по возможности удачно «припарковать» капитал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», управляющего Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, в конце ноября 2024 года стало АО «Отель менеджмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта структура действует в интересах инвестиционной компании «КСП Капитал», сообщил “Ъ” ее представитель. До этого объект контролировался зарегистрированной в Калининграде компанией «Валиа Энтерпрайзис», где “Ъ” не ответили. На гостиничном рынке структуру ранее связывали с инвестиционной компанией VIYM, основанной сыном экс-главы РЖД Андреем Якуниным. В VIYM заявили “Ъ”, что не имеют отношения к активу.

Здание площадью 24,3 тыс. кв. м в центре Санкт-Петербурга «Тристар Инвестмент» в 2004 году арендовала у управделами президента РФ. Отель Four Seasons Lion Palace в нем был запущен в 2013 году, инвестиции в проект оценивались в $250 млн. Гостиница рассчитана на 183 номера и работает в категории «пять звезд». Канадский оператор Four Seasons в 2022 году прекратил прямое управление объектом, но ему удалось сохранить название.

Four Seasons Lion Palace — первая инвестиция «КСП Капитал» на гостиничном рынке.

Компанией владеет бывший сотрудник аппарата правительства и администрации президента России Сергей Котляренко. Ранее он управлял активами главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Сейчас в портфель инвестиций «КСП Капитал» входит оператор по обращению с отходами «Ситиматик», производитель оборудования для дезинфекции «Тион», сеть коворкингов Meeting Point.

Как заявил “Ъ” господин Котляренко, сделка с Four Seasons Lion Palace прошла на рыночных условиях. За отелем сохранятся права на использование бренда. Партнер NF Group Станислав Бибик оценивает стоимость объекта в 18 млрд руб. Эксперт по девелопменту Андрей Вересов приводит оценку в 24 млрд руб. Вложения окупятся за 20 лет, это нормальный срок для такой недвижимости, говорит он. Подобные инвестиции управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет хорошим вариантом «парковки средств». Он предупреждает, что гостиница высокого сегмента не будет сразу приносить доход.

Андрей Вересов замечает, что из-за расположения в историческом здании полезная площадь отеля невелика. Это подразумевает высокие расходы на содержание. Хотя господин Бибик видит и возможности для развития бизнеса, обращая внимание на то, что гостиничный рынок Санкт-Петербурга насыщен премиальными проектами меньше, чем московский.

Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров оценивает совокупный объем инвестиций в гостиничную недвижимость Санкт-Петербурга в январе—ноябре 2024 года в 4 млрд руб., что в четыре раза меньше год к году. В то же время в марте 2023 годе норвежская Wenaas Hotel Russia продала шесть своих отелей в городе Cosmos Hotel Group, напоминает консультант.

Сергей Котляренко рассчитывает на высокий туристический потенциал Санкт-Петербурга.

Согласно Росстату, в январе—сентябре текущего года в отелях города остановилось 4,64 млн человек. Год к году показатель вырос на 20,4%. В России в целом прирост за аналогичный период составил 11,1%, до 65,6 млн человек. Станислав Бибик замечает, что отели могут быстро адаптироваться к инфляционным изменениям, корректируя стоимость размещения. Это повышает привлекательность направления для инвесторов. Но для объектов в Санкт-Петербурге характерна выраженная сезонность. Их основная доходность формируется с мая по август, замечает Сергей Владимиров.

Константин Куркин, Санкт-Петербург; София Мешкова, Виталий Гайдаев