Мать и брата военнослужащего ВСУ осудили в Ростове за шпионаж

Ростовский областной суд вынес приговор двум жителя Запорожской области, обвиненным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Нонну Галку и ее племянника Виктора Мешнякова приговорили к 15 годам колонии общего и строгого режимов соответственно, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В августе 2022 года по просьбе своего сына, служащего в ВСУ, Нонна Галка собирала информацию о местах дислокации и перемещениях войск России. Затем она передавала эту информацию стороне противника, в том числе, через своего племянника посредством мессенджера. Подробности не уточняются.

Деятельность злоумышленников пресекли оперативники УФСБ по Южному военному округу.

Дмитрий Ковалевский