В Татарстане предложили разрешить субъектам РФ создавать свои академии наук

Госсовет Татарстана предложил внести изменения в статью 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Депутаты предлагают разрешить субъектам России создавать государственные академии наук в форме бюджетных учреждений. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.

Учредителем и собственником академии наук будет субъект РФ. Авторы инициативы предлагают, чтобы высший исполнительный орган региона России мог осуществлять полномочия учредителя и собственника имущества и утверждал устав учреждения. Отдельные функции могут быть переданы другим исполнительным органам субъекта.

Предполагается, что президента академии наук субъекта РФ будут избирать общим собранием членов учреждения из числа его академиков. Назначение на должность и освобождение от поста будет утверждать высшее должностное лицо субъекта страны. Финансирование академии наук будут производить из бюджета региона.

«Выделение средств федерального бюджета государственным академиям наук субъектов РФ может осуществляться в рамках конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уточняется в тексте инициативы.

Авторы изменений предлагают, чтобы академии наук ежегодно предоставляли высшему исполнительному органу субъекта отчеты о своей научной деятельности и предложения о направлениях развития.

Согласно тексту статьи 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», учредителем и собственником академий наук является РФ. Полномочия учредителя и собственника осуществляет Правительство России.

Диана Соловьёва