«Шахте Ростовская» назначена процедура конкурсного производства

ООО «Шахта Ростовская» признано банкротом с открытием конкурсного производства. Такое решение было принято арбитражным судом Ростовской области.

Оценив финансовое состояние ООО, суд пришел к выводу, что предприятие является неплатежеспособным, а стоимости его имущества недостаточно для исполнения денежных обязательств перед кредиторами.

Как писал «Ъ-Юг», в июне арбитраж ввел в отношении ООО «Шахта Ростовская» процедуру наблюдения в связи с задолженностью 319 млн руб. К тому времени шахта не работала уже около полугода, а большинство ее работников покинули предприятие.

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Компания на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», связанной с компанией E.Connect из Чехии.

Шахта «Ростовская» расположена в Гуково, ее промышленные запасы угля составляют 40 млн т. До 2108 года угледобывающий комплекс предприятия был во владении обанкротившейся ГК «Кингкоул». E.Connect приобрела за 125 млн руб. шахты «Ростовская» и «Замчаловская» в рамках процедуры банкротства «Кингкоула».

Вадим Водолазов