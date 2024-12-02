В России может появиться ответственность за несанкционированные свалки

За создание несанкционированных свалок отходов предложено ввести административную ответственность. Соответствующую инициативу в правительство для получения заключения направила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Документ есть в распоряжении «РИА Новости».

Так, административную ответственность предлагается ввести не только за свалки в несанкционированных местах, но и за нарушение требований к хранению отходов производства и потребления, порядка создания накопительных площадок, а также за нарушение требований, связанных с работой полигонов для твердых бытовых отходов. Авторы предложения считают, что это позволит повысить ответственность за нарушение экологических норм и усилить контроль за утилизацией отходов.

«В целях повышения ответственности граждан за нанесенный вред и ущерб окружающей среде мы разработали законопроект, которым ужесточаем штрафные санкций за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами»,— рассказал информагентству первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, один из соавторов законопроекта Владимир Кошелев.