Дизайн на высоте

Построить дом высоко в горах, среди заснеженных хребтов и с видом на ледник, на первый взгляд кажется сумасшедшей затеей — особенно когда разглядываешь фото, сделанные с дрона. На них шале выглядит крошечной точкой посреди бескрайнего зимнего пейзажа. Однако смелой идее было суждено осуществиться. Проект выполнило бюро Snorre Stinessen Architecture. За интерьеры отвечала студия GM Architectes Associes. В обстановке — дизайнерская мебель, в том числе авторства Франческо Бинфаре, работающего с брендом Edra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на шале Cabane Tortin

Фото: Cabane Tortin Вид на шале Cabane Tortin

Фото: Cabane Tortin

«Главной проблемой для нас стала, конечно, экстремальность локации: площадка для строительства находится на высоте около 3 тыс. м»,— говорят архитекторы. Неподалеку находится станция горнолыжного курорта Вербье, с вершины пика Монфор (3328 м), куда ведет канатная дорога, в хорошую погоду можно спуститься на лыжах прямо к дому. В летний период, чтобы добраться сюда пешком, придется пересечь ледник Tortin от подъемников на Коль-де-Жантьян. Еще один способ — долететь на вертолете, когда позволяют погодные условия.

Новое здание возведено на фундаменте прежнего: Cabane Tortin был построен членами лыжного клуба деревни Нанда, а позже стал горным убежищем, предлагающим питание и приют альпинистам и лыжникам. Потом постройка обветшала и перешла в частную собственность. Местные власти разрешили перестроить здание, сохранив функцию убежища для туристов — для этого предусмотрены специальные помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды шале Cabane Tortin

Фото: Cabane Tortin Виды шале Cabane Tortin

Фото: Cabane Tortin

«Горный ландшафт, безусловно, производит впечатление, однако он не всегда выглядит таким радужным и гостеприимным: тут острые скалы, снежные завалы, резкие порывы ветра,— рассказывают архитекторы.— Хотя в какой-то момент мы поняли, что это место, хотя и кажется диким, на самом деле надежно защищено от схода снежных лавин и валунов. В плане безопасности это плюс». Дом стоит на склоне: перепад высот получился больше чем на этаж. Кажется, что основной этаж здания выступает над пропастью и гора под ним круто обрывается. Из главного помещения — гостиной, объединенной с кухней, открываются потрясающие виды, возникает эффект парения в воздухе. За спиной — изрезанный складками горный хребет Монфор, слева Монблан с горной цепью, а справа — склоны, сбегающие вниз в долину Ненда.

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На верхнем этаже дома с комфортом могут разместиться до восьми человек. Внизу предусмотрены еще четыре двухместные комнаты. «Сложность состояла еще и в том, что на такую высоту невозможно провести электричество и воду,— объясняют архитекторы.— Воду можно набрать только из природного источника выше в горах в течение нескольких теплых месяцев, после чего ее необходимо где-то хранить так, чтобы она не замерзала». Электричество поступает от аккумуляторов и резервного генератора, а также от солнечных батарей. Ими облицованы южная часть дома и западный фасад, что также помогает контролировать объем снега на террасе. Архитекторы вспоминают, что стеклянные панели при строительстве поднимали на высоту постепенно, чтобы стекло не треснуло от перепада давления и температуры. Отапливается здание пеллетным обогревателем и центральным камином, куда топливо поступает из герметичного хранилища на нижнем этаже.

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Гостям предлагается устроиться у камина в глубоких креслах. Центр гостиной — диван Standalto по проекту Франческо Бинфаре для итальянской фабрики Edra. Фундаментальным элементом конструкции Standalto остается запатентованная брендом широко известная технология «Умной подушки». Спинкам и подлокотникам легко придать желаемую форму, адаптируя их к позе сидящего, что особенно важно в экстремальных условиях и после длительной физической нагрузки. Производитель подтверждает, что технология гарантирует максимальное удобство. В обстановке можно заметить и другие «иконы дизайна» — например, легендарный шезлонг LC4, спроектированный Ле Корбюзье совместно с Шарлотт Перриан и Пьером Жаннере. Во внутренней отделке преобладает дерево, в текстильном декоре и обивке — натуральные ткани. Интерьер минималистичный, с акцентом на виды из окон. Постоянно меняющиеся панорамы выглядят живыми картинами. Владельцы рассказывают, что туристам при предварительном бронировании дома предлагается не только кров, но и услуги личного горного гида, а также дегустация вин.

Елена Кананыкина