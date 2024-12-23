Ресторан как искусство
Alain Ducasse Baccarat
Хрустящие устрицы, голубой омар с розовыми лепестками, деконструированный салат нисуаз — эти и другие блюда высокой французской кухни можно попробовать в новом заведении мишленовского шефа Алена Дюкасса. В 16-м округе Парижа в пространстве Maison Baccarat открылся его новый ресторан.
Хрустальный бренд Baccarat славится тем, что открывает художественно-кулинарные пространства в исторических зданиях по всему миру. Вспомните хотя бы Дом Baccarat в здании старинной аптеки на Никольской в Москве, интерьеры которого оформлял Филипп Старк. На этот раз звездный шеф не только автор меню. Он активно участвовал в разработке концепции интерьеров. Дом Baccarat искал мастеров и художников, способных воплотить общие идеи, а Дюкасс выбирал бокалы (конечно, от Baccarat), посуду, столовые приборы и старинные скатерти, многие из которых взяты из его личной коллекции.
Особняк, ныне принадлежащий Baccarat, полностью преобразился. В 30-е годы прошлого века он был центром притяжения артистической богемы Парижа. Здесь жила меценатка виконтесса Мари-Лор де Ноай, в гостях у которой бывали Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль. В бальном зале в 1930 году прошла премьера фильма Бунюэля «Золотой век». Сегодня при входе в дом гостей встречает огромная хрустальная ваза, созданная в единственном экземпляре голландским дизайнером Марселем Вандерсом для коллекции New Antique, посвященной 260-летию бренда. Ее окружают брутальные троны из дуба, которые спроектировал скульптор Жан-Гийом Матио. Стена при входе расписана российским художником и дизайнером Гарри Нуриевым в стиле граффити. Создавая изображения, Нуриев брал за образец иероглифы, которыми покрыт Луксорский обелиск на площади Согласия.
На первом этаже расположен бутик Baccarat. Его интерьеры оформлял франко-итальянский дизайнер Филипп Нигро. Он воссоздал здесь атмосферу старинной хрустальной мануфактуры. Сейчас главное место в витринах бутика занимает коллекция Марселя Вандерса New Antique, в которой традиционные коды Baccarat выступают в современной интерпретации. На втором этаже особняка располагаются ресторан, бар и бальный зал. Ресторан оформлен в стиле кабинета курьезов XVII века. Только вместо диковинок в ячейках дубовых стеллажей, закрывающих стены, выставлены маленькие деревянные скульптуры Жан-Гийома Матио, которого Дюкасс называет Бранкузи наших дней, работающим с деревом. Кресла и столы также спроектированы Матио. Окно, выходящее в сад, украшено витражами Пьера Татена. Он вдохновлялся цветными витражами церкви Сен-Реми в Баккара, выполненными на фабрике Baccarat в 1950-е годы. А стены главного зала ресторана отделаны декоративными панелями работы Жан-Мишеля Франка, легендарного дизайнера 1930-х годов.
К главному залу ресторана примыкают винный дегустационный зал и бар Midi-Minuit, оформленный Ариком Леви в современном стиле. Баром руководит Марго Лекарпентье, с которой Дюкасс познакомился в одном из питейных заведений в предместье Парижа. Его поразило ее умение сочетать в коктейлях кислинку и горчинку, создавая неповторимый вкус. В 2025 году на первом этаже откроется бар, выходящий в сад Жереми Аттали.
Роскошный бальный зал оформлен в дворцовом стиле XVIII века: стены украшают изящные буазери и зеркала, на потолке — хрустальные люстры и фрески. Бальный зал можно зарезервировать для частных вечеринок, Baccarat планирует проводить здесь культурные мероприятия. Билеты на рождественский и новогодний вечера уже в продаже.