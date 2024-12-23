Ресторан как искусство

Хрустящие устрицы, голубой омар с розовыми лепестками, деконструированный салат нисуаз — эти и другие блюда высокой французской кухни можно попробовать в новом заведении мишленовского шефа Алена Дюкасса. В 16-м округе Парижа в пространстве Maison Baccarat открылся его новый ресторан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Baccarat Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Mickael Bandassak / Baccarat Следующая фотография 1 / 2 Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Baccarat Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Mickael Bandassak / Baccarat

Хрустальный бренд Baccarat славится тем, что открывает художественно-кулинарные пространства в исторических зданиях по всему миру. Вспомните хотя бы Дом Baccarat в здании старинной аптеки на Никольской в Москве, интерьеры которого оформлял Филипп Старк. На этот раз звездный шеф не только автор меню. Он активно участвовал в разработке концепции интерьеров. Дом Baccarat искал мастеров и художников, способных воплотить общие идеи, а Дюкасс выбирал бокалы (конечно, от Baccarat), посуду, столовые приборы и старинные скатерти, многие из которых взяты из его личной коллекции.

Особняк, ныне принадлежащий Baccarat, полностью преобразился. В 30-е годы прошлого века он был центром притяжения артистической богемы Парижа. Здесь жила меценатка виконтесса Мари-Лор де Ноай, в гостях у которой бывали Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль. В бальном зале в 1930 году прошла премьера фильма Бунюэля «Золотой век». Сегодня при входе в дом гостей встречает огромная хрустальная ваза, созданная в единственном экземпляре голландским дизайнером Марселем Вандерсом для коллекции New Antique, посвященной 260-летию бренда. Ее окружают брутальные троны из дуба, которые спроектировал скульптор Жан-Гийом Матио. Стена при входе расписана российским художником и дизайнером Гарри Нуриевым в стиле граффити. Создавая изображения, Нуриев брал за образец иероглифы, которыми покрыт Луксорский обелиск на площади Согласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Mickael Bandassak / Baccarat Следующая фотография 1 / 2 Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat Интерьеры ресторана шефа Алена Дюкасса в пространстве Maison Baccara Фото: Mickael Bandassak / Baccarat

На первом этаже расположен бутик Baccarat. Его интерьеры оформлял франко-итальянский дизайнер Филипп Нигро. Он воссоздал здесь атмосферу старинной хрустальной мануфактуры. Сейчас главное место в витринах бутика занимает коллекция Марселя Вандерса New Antique, в которой традиционные коды Baccarat выступают в современной интерпретации. На втором этаже особняка располагаются ресторан, бар и бальный зал. Ресторан оформлен в стиле кабинета курьезов XVII века. Только вместо диковинок в ячейках дубовых стеллажей, закрывающих стены, выставлены маленькие деревянные скульптуры Жан-Гийома Матио, которого Дюкасс называет Бранкузи наших дней, работающим с деревом. Кресла и столы также спроектированы Матио. Окно, выходящее в сад, украшено витражами Пьера Татена. Он вдохновлялся цветными витражами церкви Сен-Реми в Баккара, выполненными на фабрике Baccarat в 1950-е годы. А стены главного зала ресторана отделаны декоративными панелями работы Жан-Мишеля Франка, легендарного дизайнера 1930-х годов.

К главному залу ресторана примыкают винный дегустационный зал и бар Midi-Minuit, оформленный Ариком Леви в современном стиле. Баром руководит Марго Лекарпентье, с которой Дюкасс познакомился в одном из питейных заведений в предместье Парижа. Его поразило ее умение сочетать в коктейлях кислинку и горчинку, создавая неповторимый вкус. В 2025 году на первом этаже откроется бар, выходящий в сад Жереми Аттали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Блюдо в ресторане шефа Алена Дюкасса Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat Блюдо в ресторане шефа Алена Дюкасса Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat Следующая фотография 1 / 2 Блюдо в ресторане шефа Алена Дюкасса Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat Блюдо в ресторане шефа Алена Дюкасса Фото: Bertille Chabrolle / Baccarat

Роскошный бальный зал оформлен в дворцовом стиле XVIII века: стены украшают изящные буазери и зеркала, на потолке — хрустальные люстры и фрески. Бальный зал можно зарезервировать для частных вечеринок, Baccarat планирует проводить здесь культурные мероприятия. Билеты на рождественский и новогодний вечера уже в продаже.

Антонина Плахина