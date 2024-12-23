Крупным планом

Французский бренд THG Paris известен своими коллекциями сантехники и аксессуаров для ванных комнат, отличающимися передовым дизайном. Марка, в частности, одной из первых стала использовать в оформлении ручек смесителей хрусталь и полудрагоценные камни и в течение всей своей истории (длиной в 70 лет) регулярно привлекает к разработке проектов известных архитекторов и крупные мануфактуры. В ее каталогах есть линии, созданные совместно с Шарлем Зана, Патриком Жилем, Ариком Леви, домами Lalique, Baccarat, Daum, Christofle, Bernardaud, студией Андре Путман, бюро Gilles & Boissier и другими звездами интерьерного рынка.

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Один из недавних примеров такого рода — сотрудничество THG Paris с французом Жан-Мишелем Вильмоттом. Архитектор, дизайнер, градостроитель выполняет проекты по всему миру. В настоящее время команда архитектурного бюро Wilmotte & Industries ведет 100 проектов в 30 странах. Но Жан-Мишель еще и большой любитель фотографии, причем он не только отлично в этом деле разбирается, но и находит в своем хобби импульс для дизайнерских экспериментов, иногда весьма далеких от фотоискусства, как, например, его новая сантехническая коллекция Zoom для THG Paris.

«Именно моя давняя страсть к фотографии и различным атрибутам этого мира стала отправной точкой при разработке коллекции современных смесителей»,— рассказывает Вильмотт. И действительно, в дизайне изделий нашли отражение строгая геометрия и филигранная точность, характерные для фототехники. Внимательный зритель заметит, что цилиндрические ручки смесителей формой напоминают объектив фотоаппарата (а у другой модели — рычаг взвода фотозатвора). Они состоят из двух колец, одно из которых покрыто рельефным рисунком, другое — отполировано до зеркального блеска, одно двигается, другое статично, и вместе они образуют единое целое. Украшающий их рисунок в виде концентрических кругов продолжается и в декоре самих кранов.

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Как это принято у бренда THG Paris, изделия представлены в большом количестве оттенков (одних золотых шесть, а всего их больше 20). Встречаются и довольно редкие варианты, например коричневая бронза, умбра или розовый — цвет румянца. Помимо смесителей в коллекцию Zoom входят душевые системы и лейки, ванны, раковины, а также аксессуары для ванной комнаты — от зеркал разных размеров до держателей для полотенец и бумаги, полотенцесушителей и дверных ручек. Все они выполнены в едином дизайне и так или иначе отсылают к фотоискусству.

Татьяна Парфенова