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Коммерсантъ FM
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Юбилейный выпуск

70-я ярмарка BRAFA

Брюссельский смотр искусства каждый январь открывает международный выставочный календарь. В 2025 году старейшая ярмарка антиквариата (проходит с 1956 года) отмечает свое 70-летие с новыми статусными участниками и специальным гостем. Ознакомиться с экспозицией предлагается с 26 января по 2 февраля в помещениях Brussels Expo.

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Cartier, брошь Panther, начало XXI века

Cartier, брошь Panther, начало XXI века

Фото: BRAFA

Александр Калдер, «Осенние листья», 1971 год

Александр Калдер, «Осенние листья», 1971 год

Фото: BRAFA

Марк Шагал, «Обвенчанные в цирке», 1982 год

Марк Шагал, «Обвенчанные в цирке», 1982 год

Фото: BRAFA

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Cartier, брошь Panther, начало XXI века

Фото: BRAFA

Александр Калдер, «Осенние листья», 1971 год

Фото: BRAFA

Марк Шагал, «Обвенчанные в цирке», 1982 год

Фото: BRAFA

Некогда скромная выставка антиквариата, возникшая усилиями дюжины бельгийских маршанов, стала сегодня представительной площадкой для самого разного искусства с охватом в три тысячи лет. Следуя международным трендам, BRAFA смело миксует древнеегипетские артефакты и современное искусство, римскую скульптуру с концептуальным стеклом, модерн с барочной мебелью, а африканских идолов с объектами коллекционного дизайна. Высокое качество выставленных объектов подтверждают большая комиссия экспертов из разных областей истории искусства (представлено более 25 разделов!) и, конечно, коллекционеры и музеи, делающие здесь покупки для своих собраний.

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Барабан народа мангбету, Конго, рубеж XIX–XX веков

Барабан народа мангбету, Конго, рубеж XIX–XX веков

Фото: BRAFA

Эгон Шиле, «Сидящая женщина», 1917 год

Эгон Шиле, «Сидящая женщина», 1917 год

Фото: BRAFA

Макс Эрнст, скульптура La Grande Tortue, 1944/1967/2021 годы

Макс Эрнст, скульптура La Grande Tortue, 1944/1967/2021 годы

Фото: BRAFA

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Барабан народа мангбету, Конго, рубеж XIX–XX веков

Фото: BRAFA

Эгон Шиле, «Сидящая женщина», 1917 год

Фото: BRAFA

Макс Эрнст, скульптура La Grande Tortue, 1944/1967/2021 годы

Фото: BRAFA

Ярмарка, кажется, последней из себе подобных сохраняет дух старой Европы: стенды участников выглядят как мини-гостиные классических особняков; повсюду изящный цветочный и ковровый декор, реки шампанского и традиционный гала-ужин на открытии и собственный «свадебный генерал» в лице одной из звезд современного искусства. В роли последней в этом году выступает португалка Жоана Вашконселуш. Именно она станет специальным гостем выпуска, а ее «Валькирии», побывавшие в Версале, на Венецианской биеннале и во многих музеях планеты, украсят ярмарочный городок.

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Шарль Шнайдер, вазы, 1925 год

Шарль Шнайдер, вазы, 1925 год

Фото: BRAFA

Дино Мартенс, ваза Oriente Rubinio, 1953 год

Дино Мартенс, ваза Oriente Rubinio, 1953 год

Фото: BRAFA

Рене Лалик, колье «Пара стрекоз», около 1905 год

Рене Лалик, колье «Пара стрекоз», около 1905 год

Фото: BRAFA

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Шарль Шнайдер, вазы, 1925 год

Фото: BRAFA

Дино Мартенс, ваза Oriente Rubinio, 1953 год

Фото: BRAFA

Рене Лалик, колье «Пара стрекоз», около 1905 год

Фото: BRAFA

В юбилейном сезоне примут участие 130 дилеров из 16 стран. Впервые к ярмарке присоединятся такие сильные игроки арт-рынка, как Colnaghi и Stoppenbach & Delestre из Лондона, французско-бельгийские Galerie Nathalie Obadia и Galerie BG Arts с уникальными драгоценностями и работами из стекла Рене Лалика. Кстати, всевозможные объекты дизайна всех времен — одна из главных специализаций BRAFA. Здесь найдутся и ампирная мебель Эфраима Столя, и кровать времен египтомании Луи Малара, и модернистские эксперименты Пьера Жаннере и Шарлотты Перриан, и винтажные столы Бодиль Кьер, и современный дизайн Рона Арада, а также керамика, светильники, зеркала и другие предметы десятков мастеров.

Олег Краснов

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