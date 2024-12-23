Путешествия по истории

Maison & Objet

Париж

16–20 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки Maison & Objet

Фото: Maison & Objet Экспозиция выставки Maison & Objet

Фото: Maison & Objet

Новый сезон знаменитой выставки мебели и дизайна отдаст дань вековому юбилею сюрреализма и пройдет под лозунгом «Sur/Reality». Куратор выставки — молодая звезда интерьерного дизайна Жюльен Себбан. Особое внимание уделено гостиничному бизнесу, который, по мнению организаторов, нуждается в ярких нестандартных решениях. Ему будет отдана центральная зона смотра с фантазийными инсталляциями Себбана. Другие зоны здесь будут курировать специалист по текстилю Элизабет Лериш, а также провозглашенная дизайнером года Фэй Тугуд.

«Будущее воспоминаний»

Москва, «Дом Демидова», Новая Басманная, 26

До 25 апреля

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Легендарный «несгораемый» дом на Новой Басманной, один из немногих уцелевших при большом московском пожаре 1812-го, многие москвичи еще помнят как больницу, закрывшуюся десять лет назад. С тех пор огромный особняк с флигелями стоял в запустении, хоть и стал федеральным объектом культурного наследия. Привлечь внимание к 250-летнему дворцу сегодня взялись искусством: группа художников делает здесь огромную выставку-путешествие по истории места.

«Великий Карл»

Санкт-Петербург, Русский музей

До 12 мая

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Фото: Русский Музей Экспозиция выставки «Великий Карл»

Фото: Русский Музей

К 225-летию одного из самых популярных русских классиков Карла Брюллова, которое отмечается 23 декабря, Русский музей собрал ретроспективу более чем из 300 его произведений. Но не только: к дате, впервые за два века, отреставрировали самую эмблематичную его работу — монументальное полотно «Последний день Помпеи», для которого Александр III построил в музее отдельный зал.

«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»

Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина

До 16 марта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»

Фото: ГМИИ им. А. С. Пушкина Экспозиция выставки «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»

Фото: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставку можно считать второй частью блокбастера 2019 года «Щукин. Биография коллекции», с успехом прошедшую в Париже в Фонде Louis Vuitton, в Эрмитаже и здесь же, в Пушкинском. Но если пять лет назад в фокусе было прославленное собрание щукинских импрессионистов, то теперь выставили малоизвестные вещи из прочих его коллекций. Это и старые мастера, и иконы, и искусство Древнего Египта, Азии и Востока.

«Степени прозрачности. Vitalite fragile»

Москва, галерея Heritage

11 декабря — 28 февраля

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Фото: Светлана Березина / предоставлено галереей Экспозиция выставки «Степени прозрачности. Vitalite fragile»

Фото: Светлана Березина / предоставлено галереей

Несколько лет назад галерея Heritage одной из первых начала заниматься коллекционным дизайном и с успехом показывала его уникальные советские образцы на западных ярмарках. В этом году она решила осваивать новое направление — художественное стекло, область дизайна интерьера. Показывают около сотни произведений, выполненных в XXI веке российскими художниками и архитекторами.

«Christofle, блестящая история»

Париж, Музей декоративного искусства

До 20 апреля

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Фото: Christofle Экспозиция выставки «Christofle, блестящая история»

Фото: Christofle

Экспозиция с говорящим названием рассказывает историю парижского дома Christofle и его основателей Шарля Кристофля и Анри Буйе, сделавших — благодаря гальванопластике — изысканную посуду элементом повседневности. Ретроспектива включает и их первые опыты в производстве столовых приборов, изделий в основном из серебра, многочисленные объекты последних полутора веков, эскизы и гравюры.

Олег Краснов