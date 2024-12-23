Книжные премьеры
Альбомы об архитектуре и дизайне
Ширли Сурья. Юй Мин Пэй. «Жизнь — это архитектура» (I. M. Pei. Life Is Architecture)
Thames & Hudson
Обложка книги «Жизнь — это архитектура»
Фото: Thames & Hudson
Стеклянная пирамида перед Лувром стала одним из символов великого музея. Ее автор — американский архитектор китайского происхождения Юй Мин Пэй. Несмотря на статус, регалии (лауреат Притцкеровской премии) и массу проектов по всему миру, именно благодаря этой постройке, венчающей входную группу, он известен даже людям, далеким от архитектуры. К пятилетию смерти Юй Мин Пэя куратор отдела дизайна и архитектуры гонконгского музея M+ Ширли Сурья издала книгу, где вспоминает все достижения зодчего.
Полина Покладок. «Дом-эксперимент. Как я жил в Доме Наркомфина»
Издательство музея «Гараж»
Обложка книги «Дом-эксперимент. Как я жил в Доме Наркомфина»
Фото: Издательство музея «Гараж»
После нескольких научно-популярных изданий о легендарном доме-коммуне музей выпускает детскую версию истории создания этого конструктивистского шедевра. Виртуальную экскурсию проводит мальчик Петя, которому удалось пожить в одной из квартир-ячеек и узнать не одну тайну дома. Героя придумала искусствовед и писатель Полина Покладок, а нарисовала Маша Пряничникова.
Анне Блонд. «Акварели Ханса Вегнера» (Watercolours by Hans J. Wegner)
Strandberg Publishing
За 70-летнюю карьеру датский классик дизайна Ханс Вегнер (1914–2007) создал столько моделей стульев и кресел, что получил неофициальный титул «короля стульев». Многие из них выпускаются до сих пор, другие обитают в музеях дизайна Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Вскоре музей Вегнера откроется в его родном датском Тённере. В преддверии этого события его директор Анне Блонд выпустила книгу акварелей дизайнера — важной части его работ.
Жанетт Уолл. «Зимние дома. Стильная жизнь в прохладном климате» (Winter Homes: Stylish Living for Cool Climates)
Images Publishing
Канада, Чехия, Франция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и США — лишь часть стран, где знают, что такое снег и как жить с ним продолжительное время каждый год. Автор с фотографом объехали многие страны мира в поисках интересных историй владельцев частных особняков, приспособленных к холодам. Снимки и истории вошли в это издание.
Банджо Бил. «Места в Шотландии: роскошные шотландские интерьеры» (A Place In Scotland: Beautiful Scottish Interiors)
Rizzoli
Австралийский декоратор Банджо Бил не первый год живет на острове в Шотландии, ведет шоу на ТВ и пишет книги о современном декоре. Это его вторая книга, и в ней он заявляет, что в шотландском интерьерном дизайне уже пару десятилетий наблюдается невиданный ренессанс. Его слова наглядно подтверждает фотограф Александр Бакстер, снявший три десятка местных достопримечательностей, от замков и вилл до отелей и кондоминиумов.