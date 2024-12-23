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Коммерсантъ FM
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Рождаемость вписывают в бизнес

Анастасия Мануйлова о демографической политике корпораций

В 2025 году одной из задач российских компаний станет забота о рождаемости. Об этом в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания Госсовета, посвященного демографическим вопросам, заявил Владимир Путин. По его словам, «необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны». В частности, отметил он, расходы на поддержку сотрудников с детьми следует считать экономически обоснованными и учитывать при расчете налога на прибыль. Выплачиваемая некоторыми компаниями единовременная выплата при рождении ребенка должна поощряться — правительству предлагается увеличить необлагаемую налогом сумму такой выплаты с 50 тыс. руб. до миллиона. Помимо этого, президент предложил создать рейтинг крупнейших российских компаний, учитывающих число детей до шести лет у их сотрудников.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Формирование набора таких предложений — хотя пока их стоимость для компаний будет невелика — важный этап в развитии российской демографической политики. Возможно, он окажется важным дополнением к тем мерам, реализацию которых государство уже обеспечивает. Они, напомним, с 2025 года будут собраны в нацпроекте «Семья» и включают в себя «семейную» ипотеку, выплаты многодетным семьям с низкими доходами и т. д.

Работа с компаниями важна — если верить, что влияние на рождаемость могут оказывать рукотворные события, эффект от них будет тем больше, чем более комплексными они будут. С этой точки зрения российское правительство прошло большой путь — от программы маткапитала в 2007 году, тогда предполагавшей, по сути, разовую помощь семье, до создания более или менее целостной инфраструктуры поддержки как родителей, так и детей. И с учетом того, сколько времени среднестатистический россиянин проводит на работе, более активное вовлечение в создание такой инфраструктуры работодателей — шаг, возможно, оправданный.

Впрочем, кроме позитивных стимулов, для корпораций эффективными могут оказаться и негативные. Иначе возможны анекдотические эксцессы, когда масштабные замыслы наверху разойдутся с практикой на местах. Так, в этом году, объявленном президентом Годом семьи, в одной из крупнейших российских компаний по производству продуктов питания собирались уволить сотрудницу, которая, будучи в декрете по поводу рождения первого ребенка, забеременела вторым. Это является очевидным нарушением трудового законодательства, защищающего в такой ситуации женщин, но чтобы доказать свою правоту, сотруднице, действовавшей, по сути, в соответствии с планами государства, пришлось обращаться к адвокатам. А ведь такие проблемы должна была бы решать трудовая инспекция — и хотелось бы, чтобы решала.

Анастасия Мануйлова

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