Психоразводный процесс

В Госдуму вновь внесен законопроект о необходимости пройти обязательную консультацию у психолога при расторжении брака. В этой версии требование коснется расходящихся супругов, у которых есть общие несовершеннолетние дети. Соавтор инициативы депутат Игорь Антропенко пояснил “Ъ”, что услуга специалиста будет бесплатной для граждан, но только в тех регионах, где финансируется из местного бюджета. С критикой выступила глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ), которая заявила “Ъ”, что считает циничным делать психологическую консультацию «обязаловкой» и «сдирать» деньги с граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, вице-спикер Анна Кузнецова, депутат Игорь Антропенко, а также сенатор Сергей Перминов (все — «Единая Россия») внесли в Госдуму обновленную версию законопроекта, обязывающего суды назначать супругам «социально-психологические услуги» при расторжении брака. Авторы заверяют, что учли замечания, высказанные в адрес первой версии, представленной в сентябре. Тогда, напомним, предлагалось «вменить обязанность пройти примирительную процедуру с участием психолога» тем парам, «у которых есть общие дети до 18 лет или в случае отсутствия согласия на развод одного из супругов». Депутаты ссылались на данные Росстата о том, что за последние пять лет число разводов в России выросло почти на 10%. «Следует также подчеркнуть, что расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизнедеятельности самих супругов и их несовершеннолетних детей, что является основанием для оказания им социально-психологических услуг»,— подчеркивали авторы. Они заверяли, что инициатива «не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи». Тем не менее законопроект вызвал критику. Так, Счетная палата сообщила о нарушении принципа добровольности социального обслуживания и посетовала на отсутствие ясности с финансированием таких услуг. А думский комитет по молодежной политике указал, что в законопроекте не определены категория органов и организаций, которые могут привлекаться к предоставлению таких услуг, а также порядок их финансирования. Кроме того, комитет не увидел в документе механизма «подтверждения для суда получения социально-психологических услуг лицами, расторгающими брак».

В обновленной версии обязательная примирительная практика касается только тех семей, где воспитываются совместные дети в возрасте до 18 лет. Однако четких ответов на претензии в документе не появилось. В финансово-экономическом обосновании законопроекта утверждается, что он «не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства». При этом депутат Игорь Антропенко заявил “Ъ”, что услуга психолога будет бесплатной лишь там, где она «финансируется за счет бюджета региона». Речь идет о случаях, когда «социально-психологические услуги» включены в региональные программы соцобслуживания. Однако перечня таких субъектов авторы законопроекта не привели.

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила “Ъ”, что понимает озабоченность коллег «зашкаливающим числом разводов». Однако она считает «циничным» делать психологическую консультацию «обязаловкой» и тем самым «сдирать деньги» с пар, брак которых уже «дал трещину»: «Если эта процедура добровольная и бесплатная — одно дело. Но если авторы законопроекта говорят, что она не требует дополнительного финансирования, а у нас органы ЗАГС — бюджетные организации, значит, тогда (процедура выполняется.— “Ъ”) за счет самих граждан. Я против любых поборов с граждан».

Эмилия Габдуллина