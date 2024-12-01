В такси подсели проверки

Начатые властями Киргизии в отношении «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» проверки могут вылиться в реальные ограничения для бизнеса компании. Агрегатор занимает до 70% рынка услуг такси в стране. Компания рассматривает рынки Центральной Азии как перспективные, что вызывает опасение у национальных регуляторов в части роста цен на услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О претензиях Государственного комитета национальной безопасности Киргизии к ООО «Яндекс.Такси Корп» стало известно 30 ноября: по сообщению киргизского новостного портала «Баракелде», было возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой крупной суммы налогов. Это стало поводом для обысков. Компания, по версии властей, также не выполняла меры, предписанные местной Службой антимонопольного регулирования и Министерством экономики и коммерции. Также в вину ООО «Яндекс.Такси Корп» вменяется повышение выплат водителям, приведшее к росту стоимости услуг такси. В «Яндекс Такси» сообщили, что с претензиями не согласны: компания работает в полном соответствии с законодательством.

«Яндекс Такси» существует с 2011 года, это крупнейший российский агрегатор такси. На рынке Киргизии платформа представлена с 2017 года. Объем бизнеса в стране не раскрывается. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что «Яндекс» сейчас рассматривает страны Центральной Азии как перспективное направление для всех бизнесов. Активная экспансия вызывает опасения у местных регуляторов, связанные с возможностью роста цен на услуги, если доля компании вырастет и будет сопоставимой с достигнутой на российском рынке, говорит он.

Претензии властей Киргизии к «Яндекс Такси» могут негативно сказаться на работе компании, считают опрошенные “Ъ” юристы. Управляющий партнер Nordic Star Андрей Гусев обращает внимание на то, что их действия могут затрагивать текущие операции, ставя под угрозу способность бизнеса функционировать в регионе, приводить к усилению надзорных мер. Управляющий партнер группы Veta Илья Жарский не исключает, что речь может пойти о временной приостановке деятельности или запрете на ведение бизнеса.

Илья Жарский замечает, что неуплата налогов в Киргизии может повлечь административную и уголовную ответственность. Это значительные штрафы, правовая неопределенность, операционные и репутационные риски, предполагает господин Гусев. Юрист не исключает, что на этапе расследования будут наложены обеспечительные меры: арест счетов, оборудования, транспортных средств.

В рамках подготовленного к обсуждению кабмином и мэрией Бишкека проекта правил таксомоторных перевозок, указывалось, что в Киргизии работают 300 тыс. таксистов, 70% из которых сотрудничают с «Яндекс Такси».

Сервис получает 21% с каждого заказа, передавая 3% его стоимости фирмам-партнерам. Это ниже показателя в России, где «Яндекс Такси», по словам участников рынка, получает 35% от каждой поездки.

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус называет особенностью Киргизии отсутствие регулирования рынка: законопроект о введении лицензирования и иных требований только рассматривается. Из-за этого достоверно оценить объем рынка и долю «Яндекс Такси» на нем невозможно, считает он. Конъюнктура, по мнению эксперта, с одной стороны, облегчает процесс привлечения водителей, с другой — создает общую неопределенность, из-за которой к бизнесу могут возникать претензии без веских оснований.

Илья Жарский замечает, что к зарубежным компаниям в целом и российским в частности претензии в странах Центральной Азии возникают регулярно. В качестве примера он приводит наложенные в Киргизии на розничную сеть «Магнит» штрафы за неуплату налогов в 2020 году. Господин Гусев не исключает, что меры могут использоваться в том числе для улучшения условий для локальных игроков. Руководитель международного направления «Регионсервиса» Ксения Касьяненко замечает, что претензии у госорганов постсоветских стран к «Яндекс Такси» возникают достаточно часто, но до сих пор компания успешно отстаивала свои интересы.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова