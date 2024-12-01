Япония засмотрелась на НАТО

В правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии был создан новый комитет по вопросам безопасности в Азии. По данным газеты Yomiuri, в число тем для обстоятельных дискуссий вошел и вопрос о целесообразности создания «азиатского НАТО». Нынешний японский премьер Сигэру Исиба — давний апологет этой идеи. Впрочем, все последнее время Токио и так успешно наращивал сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые и в Японии, и на Западе все чаще именуют «странами-единомышленницами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Guadalupe Pardo / AP Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Guadalupe Pardo / AP

Ставший 1 октября премьером Японии Сигэру Исиба посвятил часть карьеры военной сфере (в 2007–2008 годах он был министром обороны) и за свою увлеченность этой тематикой даже снискал прозвище, которое с японского можно перевести как «помешанный на военных делах». Он не раз высказывался за принятие основного закона в сфере безопасности, за равный статус в военно-политическом союзе Японии и США, а также за создание «азиатского НАТО». По словам политика, «отсутствие в Азии системы коллективной самообороны, подобной НАТО», существенно повышает риски для стран региона. Концепция азиатской версии Североатлантического альянса из уст господина Исибы впервые зазвучала еще более десятилетия назад, задолго до того, как на фоне украинского конфликта эта идея стала часто высказываться политиками из других стран.

Назначение Сигэру Исибой в свой кабинет на высокопоставленные посты сразу трех других бывших глав Минобороны стало непрозрачным намеком на то, что вопросы безопасности будут одним из главных приоритетов для него и в роли премьера.

И пока премьер Исиба оправдывает эти ожидания. Как сообщила японская газета Yomiuri, в ЛДП был создан специальный комитет под председательством главы политсовета партии Ицунори Онодэры (одного из упомянутых экс-министров обороны) для обсуждения проблематики обеспечения безопасности и военного строительства, включая и перспективы оформления азиатской версии НАТО. Его первое собрание прошло в конце прошлой недели.

Судя по первоначальным откликам, сильного энтузиазма идея не вызвала. «Вместо того чтобы фокусироваться на таких вопросах, как создание азиатского НАТО, я надеюсь, что мы сможем найти направление, в котором безопасность будет иметь важное значение»,— отметил по итогам встречи господин Онодэра.

При этом в концепции «азиатской версии НАТО», за которую ратует нынешний премьер Японии, пока отсутствуют конкретные детали.

Неизвестно, кто и на каких условиях может войти в гипотетический альянс. Сигэру Исиба разве что предполагал, что основой мог бы стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением к нему других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Прежде всего тех, у кого также есть двусторонние договоры о безопасности с США (это Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Филиппины).

Между тем в уходящей администрации Джо Байдена неоднократно давали понять, что считают создание такой структуры преждевременным. Вряд ли затея приглянется и избранному президенту Дональду Трампу, стремящемуся переложить как можно больше ответственности (прежде всего финансовой) с Вашингтона на самих союзников. В ходе нынешней кампании Дональд Трамп заявлял, что союзникам по НАТО следует довести свои оборонные расходы уже до 3% ВВП, тогда как Япония, добровольно решившая довести их до 2%, пока не справилась окончательно и с этим.

Но самое главное, движение в сторону формирования рамок коллективной безопасности в Азии уже натолкнулось на оппозицию внутри Японии. Многие сочли, что «азиатское НАТО» может еще сильнее спровоцировать Китай, с которым у Токио всегда и так были крайне напряженные отношения. Кроме того, создание такого механизма безопасности потребует внесения поправок в пацифистскую конституцию Японии с ее тремя неядерными принципами (не производить, не обладать и не ввозить ядерное оружие) и ряд других законодательных мер, чтобы страна смогла в полной мере воспользоваться правом на коллективную самооборону. А это все еще претит довольно внушительной части японского общества.

Так или иначе, за последние два-три года Япония уже успела заметно активизировать связи в сфере безопасности с большим числом союзных Штатам стран.

Одним из прорывных шагов в этом плане стало создание в 2023 году трехстороннего альянса с Южной Кореей и США в Кэмп-Дэвиде. Однако одним Сеулом дело не ограничилось. Нынешним летом Япония впервые приняла у себя совместные учения своих сил воздушной обороны с ВВС Германии, Франции и Испании. А с будущего года японские войска будут впервые развернуты в Австралии для десантных учений с американскими и австралийскими военными. В свою очередь, Австралия в 2025 году впервые примкнет к полевым учениям войск США и Японии Orient Shield. Более того, в ноябре Токио, Вашингтон и Канберра договорились о скором создании структуры трехсторонних оборонных консультаций для координации политики в области безопасности. В том же месяце Япония подписала соглашение об оборонных поставках с Италией.

Наталия Портякова