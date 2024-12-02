Гектары нашли инвестора

Инвестиционная Smart Development Group приобрела в Подмосковье более 200 га в Волоколамском, Солнечногорском и Дмитровском районах оценочной стоимостью до 5 млрд руб. Компания может использовать эти площадки под проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС): опыт строительства коттеджных поселков у нее есть. Однако текущая конъюнктура в этом сегменте такая же непростая, как в целом в стройиндустрии. Это может вынудить девелоперов временно сократить, а в ряде случаев и приостановить вывод на рынок новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «СД Групп», головная структура Smart Development Group, стало владельцем 100% долей в ООО «Стоквелл», обнаружил «Ъ» в базе СПАРК. Эта компания владеет более чем 200 га в Волоколамском, Солнечногорском и Дмитровском районах Подмосковья. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает сумму сделки в 2,5–5 млрд руб. в зависимости от юридического статуса площадок. Стороны сделки не ответили на запрос «Ъ».

Smart Development Group работает в сегменте коммерческой и жилой недвижимости, ее гендиректором является Марат Симонянц. В портфель компании входят такие проекты, как распределительный центр для торговой сети «Пятерочка» площадью 90 тыс. кв. м, три индустриальных парка в Московской области на 150 га, шесть коттеджных поселков бизнес- и премиум-класса, построенных на 150 га.

Приобретенные Smart Development Group участки расположены на большом расстоянии от МКАД, но близко к Новорижскому шоссе. Один из удачных вариантов использования этих участков — реализация проектов индивидуального жилищного строительства, предполагает заместитель гендиректора Российского аукционного дома Григорий Начинкин.

Из-за роста спроса на частные дома сегмент ИЖС остается привлекательным направлением для девелоперов, отмечает Максим Чернядьев. Этому способствует и тот факт, что власти сейчас активно продвигают тему активного ипотечного кредитования покупателей такого жилья, а также внедрение в этом сегменте эскроу-счетов — механизма, действующего в строительстве многоквартирных домов и страхующего дольщиков от рисков банкротства девелопера. Даже сейчас риски в сегменте ИЖС минимальны, настаивает господин Чернядьев.

Однако, по его словам, макроэкономическая ситуация и высокий уровень ключевой ставки ЦБ могут замедлить реализацию проектов. Этот фактор уже подтолкнул увеличение себестоимости строительства загородного дома. По итогам января—октября 2024 года этот показатель, по данным руководителя департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилиной, вырос на 25–30% год к году. Такая ситуация может вынудить застройщиков временно сократить, а в ряде случаев и приостановить вывод на рынок новых проектов ИЖС, не исключают опрошенные «Ъ» эксперты.

По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в целом объем ввода жилищного строительства по итогам января—октября 2024 года составил 87,6 млн кв. м, включая многоквартирные дома: это больше на 2% год к году. При этом объем введенных в эксплуатацию объектов ИЖС за тот же период вырос на 16% год к году, до 58,1 млн кв. м. По прогнозам Ольги Магилиной, к концу 2024 года доля ИЖС в общем объеме строительства превысит 60%.

Ужесточение во второй половине 2024 года условий получения льготной ипотеки на покупку квартир в многоквартирных новостройках приводит к распределению спроса в пользу ИЖС, и уже сейчас в этом плане наблюдаются серьезные изменения, отмечает президент девелоперской ГК «Основа» Александр Ручьев. Так, по итогам августа—октября 2024 года число ипотечных сделок в сегменте строительства многоквартирных домов упало на 20–30% год к году, подсчитала гендиректор девелоперской BN Group Ольга Иванова. Для сравнения: в январе—сентябре 2024 года ипотечное кредитование ИЖС, напротив, увеличилось на 70% год к году, до 540 млрд руб.

София Мешкова, Анатолий Костырев