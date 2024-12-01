В возрасте 75 лет умер французский актер Нильс Ареструп. Он сыграл в более чем 80 кинокартинах и трижды получал национальную кинопремию Франции «Сезар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нильс Ареструп

Фото: Lionel Cironneau / AP Нильс Ареструп

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Мне чрезвычайно грустно сообщить о смерти моего мужа, выдающегося актера Нильса Аструпа, после мужественной борьбы с болезнью. Он ушел из жизни окруженный любовью своей семьи»,— сообщила жена актера Изабель Ле Нувель (цитата по Le Parisien). Уточняется, что господин Ареструп умер в своем доме в пригороде Парижа Виль-д`Авре.

Нильс Ареструп родился 8 февраля 1949 года во французском городе Монтрей. Кинокарьеру он начал в 24 года. Известность актеру принесли роли в фильмах французских режиссеров Алена Рене и Жака Одиара. Трижды он получал национальную кинопремию «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана — в картинах «Мое сердце остановилось», «Пророк» и «Набережная Орсе». В 2006 году Нильс Ареструп дебютировал в качестве режиссера с политической драмой «Кандидат».