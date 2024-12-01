Юристу обанкротившегося пермского фармацевта назначили зарплату в 1,4 млн рублей

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Годовалов» в рамках дела о банкротстве пермского фармацевта Андрея Годовалова. Как свидетельствуют данные картотеки суда, конкурсный управляющий просит привлечь для обеспечения его деятельности ИП Максима Лагода с суммой ежемесячного вознаграждения в 1,4 млн руб. до даты завершения процедуры конкурсного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд также признал обоснованным установление размера оплаты услуг господина Лагоды в размере 5,6 млн руб. в период с 1 мая по 1 сентября текущего года. Напомним, 21 ноября 2023 года Андрей Годовалов и его деловой партнер Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в размере 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены, в марте предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.