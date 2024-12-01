Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с микоплазменной пневмонией

Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации лаборатории «ЛабКвест», частота выявления болезни за октябрь—ноябрь 2024 года достигла 19,6%, при этом за тот же период 2023 года заболеваемость составляла 4,9%.

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики»,— отметили в ведомстве (цитата по ТАСС). Там также напомнили, что основа профилактики заболевания — это соблюдение личной гигиены, избегание переохлаждения и регулярная влажная уборка.

Микоплазменная пневмония — атипичная форма заболевания, требующая специфического лечения. Традиционные антибиотики неэффективны против такой формы инфекции. Первоначально симптомы напоминают обычные ОРВИ, однако в дальнейшем воспалительный процесс может затронуть не только легкие, но и печень, почки, сердце и головной мозг.

В декабре 2023 года НИИ гриппа сообщал, что в 36 крупных городах России было превышение эпидемического порога на 20%. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович говорила в январе 2024 года, что ситуация с микоплазменной пневмонией в России полностью контролируема.

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