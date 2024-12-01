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Коммерсантъ FM
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В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов заявил о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в России. По его словам, частота выявления болезни за октябрь—ноябрь 2024 года составила 19,6%, в то время как за октябрь—декабрь 2023 года заболеваемость составляла 4,9%.

Врач рассказал в интервью «Известиям», что обычно вспышка начинается ближе к осени, однако в этом году показатель заболеваемости в апреле—июне составил 10,8% из числа обследованных. В июле—сентябре этот показатель составлял 21,5%. Господин Буланов также предупредил, что наиболее часто болеют люди с ослабленным иммунитетом и дети.

Микоплазменная пневмония считается атипичной формой заболевания. Она требует специфического лечения, так как традиционные антибиотики против нее неэффективны. В начале болезни симптомы схожи с ОРВИ, однако позже воспалительный процесс может затронуть не только легкие, но и печень, почки, сердце и головной мозг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала фиксировать распространение респираторных заболеваний, включая микоплазменную пневмонию, в мире с конца 2023 года. В декабре 2023 года НИИ гриппа сообщал, что в 36 крупных городах России было превышение эмидемического порога на 20%. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявляла в январе 2024 года, что ситуация с микоплазменной пневмонией в России полностью контролируема.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Долг иммунитета" или "кража иммунитета"».

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