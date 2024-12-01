Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле по оказанию небезопасных услуг в Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о строительной фирме в Казани с мигрантами без квалификации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о строительной фирме в Казани с мигрантами без квалификации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В комментарии к аккаунту приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» сообщили, что руководство одной из строительных компаний в Казани нанимает мигрантов без необходимой квалификации для работы на спецтехнике. Местные жители неоднократно обращались в органы власти, но их жалобы оставались без ответа.

Ситуацию освещают в соцсетях. В региональном следственном управлении по этому факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва