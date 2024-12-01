Главе СК РФ доложат о строительной фирме в Казани с мигрантами без квалификации
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле по оказанию небезопасных услуг в Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
Главе СК РФ доложат о строительной фирме в Казани с мигрантами без квалификации
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В комментарии к аккаунту приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» сообщили, что руководство одной из строительных компаний в Казани нанимает мигрантов без необходимой квалификации для работы на спецтехнике. Местные жители неоднократно обращались в органы власти, но их жалобы оставались без ответа.
Ситуацию освещают в соцсетях. В региональном следственном управлении по этому факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.