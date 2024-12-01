В Татарстане закупят топлива на 484 млн рублей для 215 госучреждений

Госкомитет Республики Татарстан по закупкам объявил два тендера на закупку бензина и дизельного топлива для 215 государственных учреждений. Общая начальная стоимость двух контрактов составляет 484,1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На закупку топлива претендуют 108 учреждений по первому контракту и 107 — по второму. Среди них — больницы, лесхозы, ветеринарные объединения, интернаты, спортивные школы и другие учреждения. В список входят, например, Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе, комплексный центр социального обслуживания «Нежность» в Аксубаевском районе и Мамадышская центральная районная больница.

Закупка включает дизельное топливо классов К5 для разных сезонов и автомобильный бензин. Срок исполнения контрактов — до конца 2025 года.

Анар Зейналов