Фонды вопреки

Сжатие фондового рынка из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России не остановило рост рынка коллективных инвестиций. По итогам третьего квартала 2024 года суммарные активы в паевых фондах достигли почти 15 трлн руб., свыше трети из которых приходится на персональные фонды для состоятельных граждан. За счет передачи активов в ЗПИФ упрощается управление холдинговыми структурами и снижаются риски, возникающие при передаче активов наследникам. Однако минимальные суммы для формирования таких фондов оцениваются в несколько сотен миллионов рублей.

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Переток ценностей

В третьем квартале 2024 года замедлился приток средств в ПИФы, отмечается в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ЦБ, опубликованном в конце ноября. По итогам отчетного квартала инвесторы вложили в эти инструменты 416 млрд руб. Это на 13% ниже показателя второго квартала и почти в полтора раза хуже результата за аналогичный период 2023 года. Несмотря на заметный приток средств, активы всех фондов увеличились за квартал менее чем на 2%, до 14,8 трлн руб. Слабый рост активов связан с продолжающимся падением рынка акций и облигаций на фоне жесткой монетарной политики Банка России. По итогам третьего квартала индекс Московской биржи снизился более чем на 9%, до 2858 пунктов.

В минувшем квартале на рынке коллективных инвестиций приток обеспечили лишь две категории фондов — закрытые и биржевые. В ЗПИФы инвесторы вложили 347 млрд руб., в БПИФы — 190 млрд руб. В то же время из открытых фондов было выведено 37 млрд руб., а из интервальных — 84 млрд руб. Это крупнейшие потери для этих категорий фондов как минимум с начала 2016 года. Приток в биржевые фонды стал рекордным для этой категории и связан лишь с привлечениями в фонды денежного рынка, чистые вложения в которые по итогам отчетного периода составили почти 184 млрд руб.

Частное в цене

Уже не первый квартал подряд локомотивом роста рынка коллективных инвестиций в целом и закрытых фондов в частности становятся индивидуальные ЗПИФы, созданные для ограниченного круга частных инвесторов. В третьем квартале объем активов таких фондов, по оценке «Ъ», основанной на данных ЦБ, вырос на 0,48 трлн руб., до 5,5 трлн руб. В итоге их доля на рынке увеличилась на 3 п. п., до 37%. Этому способствуют как позитивная переоценка активов уже существующих фондов, так и формирование новых ПИФов. По данным Банка России, в отчетный период общее число подобных фондов увеличилось на 94, чистый приток средств в которые составил 119 млрд руб.

При этом Банк России отмечает нестабильность нетто-притока средств в такие ЗПИФы, а также неоднородную структуру инвестирования. На начало октября основным объектом вложений таких фондов являлись доли в уставных капиталах ООО (25%, рост на 5 п. п. с начала года). Почти на 4 п. п., до 10%, выросла доля инвестиций в паи ПИФов. С 6% до 9% увеличилась доля дебиторской задолженности, вероятнее всего, за счет сделок репо с клиринговыми сертификатами участия. Одновременно почти на 7 п. п., до 22%, сократилась доля акций российских акционерных обществ. На 2 п. п. снизились доли иностранных ценных бумаг и недвижимого имущества (до 3% и 10% соответственно). В такие фонды можно разместить любые активы, за исключением наличных денежных средств. «Управление разными активами в едином портфеле позволяет оптимизировать структуру инвестиций и распределять риски между активами»,— отмечает гендиректор «Велес Траст» Дмитрий Осипов.

Важное структурное

Основными преимуществами такой упаковки активов служат защитная архитектура и удобный способ построения холдинговой структуры. Первая опция позволяет в условиях постоянно расширяющихся антироссийских санкций снизить риски для бизнеса, так как при передаче активов во всех реестрах собственников начинает фигурировать ЗПИФ, находящийся в доверительном управлении УК. «ЗПИФ играет большую роль в возвращении активов в российскую юрисдикцию и в рамках мероприятий, направленных на защиту от санкционного давления: информация о пайщиках фонда является конфиденциальной и не раскрывается в открытых реестрах»,— отмечает гендиректор «КСП Капитал Управление активами» Вячеслав Исмайлов.

Построение холдинговой структуры решает не только задачи по упрощению управления бизнеса, когда управление несколькими компаниями осуществляется в рамках одной структуры, но и задачи оптимизации налога на прибыль. Доходы, поступающие от операций с активами внутри ЗПИФа, будь то от продажи имущества или сдачи его в аренду, дивиденды, проценты и любые иные доходы, не облагаются налогом на прибыль. Тем самым управляющий может реинвестировать эту прибыль в рамках фонда без уплаты, которая бы возникла в случае операций, осуществляемых самим клиентом. При этом, как отмечает Дмитрий Осипов, ЗПИФ платят такие налоги, как НДС, налог на имущество и налог на землю.

За права наследников

Риски такой передачи активов минимальны, отмечают участники рынка. Ключевые решения, связанные с приобретением или продажей активов на балансе ЗПИФа, принимаются инвестиционным комитетом, состоящим из пайщиков или их представителей, если это предусмотрено в правилах доверительного управления. Контроль за сделками и операциями осуществляет специализированный депозитарий. «ЗПИФ предполагает эффективный механизм контроля за функционированием фонда как со стороны государства, так и со стороны пайщиков — управляющая компания действует строго в соответствии с законодательством и на основании правил доверительного управления фонда, а также лицензий, выданных ЦБ РФ»,— отмечает Вячеслав Исмайлов. Даже в случае банкротства управляющей компании ЗПИФ как обособленный имущественный комплекс просто передается другой УК. После закрытия фонда пайщик может получить обратно актив в натуральном виде.

Передача активов в ЗПИФ позволяет решать и вопросы наследования. «Наследники получат не разрозненный набор активов, а конкретное количество паев ЗПИФа, которые удостоверяют долю в имуществе ЗПИФа. И имущество будет управляться профессиональной УК под контролем назначенного инвестиционного комитета представителей пайщиков»,— отмечает Дмитрий Осипов.

По словам управляющих, для максимальной эффективности передачи активов в ЗПИФ их объем должен составлять не менее нескольких сотен миллионов рублей, в отдельных стратегиях эффективность может достигаться при вложениях в несколько миллиардов рублей. При этом на порог входа влияет несколько факторов: число и тип переданных активов, а также цели такой упаковки и многие другое. По оценке Банка России, средняя стоимость вложения пайщика в индивидуальный ЗПИФ составляет 2,7 млрд руб.

Виталий Гайдаев