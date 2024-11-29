Глава Рыбинска заявил о победе над «наливайками»

В Рыбинске за два года удалось закрыть большую часть «наливаек» в жилых домах и пристройках. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Удалось закрыть большую часть городских наливаек. В 2023 году были закрыты наливайки на 1-ой Выборгской, 52 и Революции, 58. В этом году ликвидировали питейные заведения на Славского, 14, 9 мая, 23, Приборостроителей, 6, Ворошилова, 12,а. Направлены предложения в правительство области по закрытию точки продажи алкоголя на Пушкина, 6»,— написал господин Рудаков.

Отметим, что законодательно термин «наливайка» не определен. В народе «наливайками» называют кафе, которые днем работают как заведения общепита (рюмочные или пивные), а по ночам продают алкоголь как розничный магазин.

Глава Рыбинска пояснил, что жители города регулярно высказывают жалобы на подобные заведения. «Горожане хотят спокойно спать по ночам и не бояться за своих детей, возвращающихся со школы и секций мимо таких заведений»,— подчеркнул Дмитрий Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе запретили розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, если площадь зала заведения менее 25 кв.м. без учета сезонных залов.

Алла Чижова