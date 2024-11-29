Ретропоезд «Уральский экспресс» совершит 1 декабря праздничный рейс

В воскресенье, 1 декабря, туристическому ретропоезду «Уральский экспресс» исполнится два года с момента запуска проекта. Для пассажиров в этот день будет организована праздничная программа, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для пассажиров ретропоезда «Уральский экспресс» 1 декабря будет организована праздничная программа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Для пассажиров ретропоезда «Уральский экспресс» 1 декабря будет организована праздничная программа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным СвЖД, за два года ретропоезд совершил более 360 рейсов, его посетили более 40 тыс. туристов. Перед Новым годом, 25, 26, 27 и 30 декабря, будут запущены дополнительные вечерние рейсы.

Ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует от Екатеринбурга до Верхней Пышмы по двум маршрутам. Первый из них — ретротур выходного дня «Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма. Музей» — длится 6,5 часов с посещением музеев военной и автомобильной техники. Второй — поезд, курсирующий по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург», — продолжается 2,5 часа. В составе ретропоезда — вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века и наполненные историческими артефактами. Также в него входит вагон-ресторан, вагон-бар, фотокупе с оборудованием для получения моментальных фотографий. Летом в состав добавляют открытый обзорный вагон в фирменном дизайне.

Анастасия Таначева