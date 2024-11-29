ЦБ сообщил о росте веб-трафика россиян на криптобиржах на 56,5%

Объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок во втором и третьем кварталах вырос на 56,5% по сравнению с двумя предыдущими кварталами, сообщил Центробанк. Общее количество посещений таких сайтов составило 166,8 млн.

Данные указаны в «Обзоре финансовой стабильности» за второй и третий кварталы 2024 года (.pdf). Доля россиян в общем трафике криптоплощадок увеличилась до 7,5% (+1,3%). Основной рост активности пришелся на второй квартал 2024 года.

Центробанк также отмечает, что активы на криптокошельках россиян с марта по сентябрь 2024 года сократились на 15,8%, до 651 млрд руб. БОльшая часть остатков на кошельках приходилась на биткойн (69%), эфириум (21%) и стейблкойн (10%). Как указано в отчете регулятора, отток активов с криптобирж может быть связан со снижением уровня волатильности рынка после его значительного роста в четвертом квартале 2023 года.

В ноябре участники рынка рассказали «Ъ» о росте спроса на майнинговое оборудование. Они связывают тренд со стремительным подорожанием биткойна. Напомним, что с 1 ноября в России в силу вступил закон о легализации майнинга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эпидемия майнингита».