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Коммерсантъ FM
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Детей отключили от TikTok

В Австралии приняли закон, запрещающим подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Новый закон должен вступить в силу примерно через год. Детям до 16 лет будет нельзя создавать аккаунты в Facebook и Instagram (принадлежат компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена). Под запретом могут также оказаться TikTok и Snapchat. Полного списка соцсетей пока нет, но власти уточнили, что закон не коснется YouTube из-за большого количества образовательного контента. Ответственность за нарушения будут нести компании. В законе прописаны штрафы до $30 млн. Правда, как именно платформы должны проверять возраст, не уточняется.

Фото: Rick Rycroft / AP

Фото: Rick Rycroft / AP

О том, как принимали это решение и как к нему относятся в обществе, “Ъ FM” рассказал житель Австралии, научный сотрудник в Национальном колледже азиатско-тихоокеанских исследований Леонид Петров: «Здесь небольшое население, на целом континенте живет 25 млн человек. Люди оторваны друг от друга, и очень часто единственный способ поддерживать общение — это социальные сети, в этом есть необходимость. Но когда дети, начиная с детского сада, не могут жить без этого, и затем это превращается в часть их повседневной жизни, здесь же и возникают разные конфликты, это приводит к трагедиям.

Так что в Австралии к этому подходят очень серьезно. Опять же из-за малого населения здесь очень легко принять какие-то законы, которые реально отражают чаяния людей. Был запрос на решение этой проблемы, он очень быстро попал в политическую повестку нынешнего лейбористского правительства, которое на самом деле является либеральным. Двухпартийная система, существующая здесь, очень быстро смогла принять решение в парламенте.

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Конечно, есть определенные силы, которые ставят под вопрос уместность такого решения, не является ли это поползновением в сторону прав человека и свободы слова. Но мы имеем дело с детьми, до 16-летнего возраста дети опекаются родителями, поэтому если вдруг семьи будут считать необходимым, чтобы их дети пользовались тем же TikTok, родителям никто не запрещает дать им свой собственный телефон. Большинство в Австралии поддерживает эту идею, те, кто не поддерживают, могут решить вопрос на персональном семейном уровне».

Технологические гиганты ожидаемо раскритиковали австралийский закон. Компании называют его поспешным и неработоспособным. Впрочем, партнер юридической фирмы D&A Partners Юрий Брисов называет это глобальным трендом. И считает, что способы проверки возраста найдутся и у площадок, и у властей: «Во многих странах есть законы, которые ограничивают доступ несовершеннолетним к социальным сетям и другим платформам. Самые популярные законы существуют в США, поскольку большинство платформ находится там. Сейчас мы в целом наблюдаем тренд, когда социальные сети за счет повсеместного распространения и колоссального влияния, в том числе на подростков, действительно вызывают большие вопросы у законодателей в разных странах.

Даже в США практика начала меняться. Если раньше суды смотрели на эти кейсы более лояльно, сейчас эти законы начинают ужесточаться. Я думаю, что это тренд ближайших пяти лет, попытка законодателей взять какой-то контроль. Наверное, будут первые суды, первые штрафы, платформы, наверное, поменяют критерии отбора, будут просить предъявить водительское удостоверение или какое-нибудь другое средство идентификации. Так же, как когда мы открываем счет в банке или на какой-нибудь криптоплатформе, просят пройти процедуру KYC, которая позволяет верифицировать личность. Таких технологий сейчас очень много, и эти проверки проходят считанные секунды, и, скорее всего, доступы в социальные сети за счет этих новых законов будут требовать более строгой верификации пользователей.

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Правоприменитель сам сможет этот закон исполнять и проверять. Некоторые организации в социальных целях создают специальные аккаунты и от имени якобы детей пытаются совершить какие-то действия, пытаются зайти в эти социальные сети, потом выявляют правонарушителей, пишут жалобы и подают в суд. А есть организации, которые на этом зарабатывают, просто подают в суд, чтобы вытрясти деньги из организации».

Закон был принят в последний день работы парламента в этом году, и это тоже вызвало критику. В правительстве ответили, что направили достаточно уведомлений на этот счет. И первые новости о законе появились еще в январе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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