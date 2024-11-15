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Коммерсантъ FM
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В реестр записывают не всех

Почему некоторые блогеры получают отказ в регистрации в списке Роскомнадзора

Блогерам начали отказывать в регистрации в специальном реестре. Об этом сообщили несколько авторов Telegram-каналов, чья аудитория превышает 10 тыс. подписчиков. Они подчеркивают, что такое решение не сопровождается какими-либо объяснениями. Например, с этим столкнулся депутат от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин. Роскомнадзор отказал ему в регистрации аккаунтов в сразу четырех соцсетях.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом процедура подачи заявки выглядит довольно просто, рассказал господин Делягин в разговоре с “Ъ FM”: «У меня есть несколько аккаунтов в социальных сетях, в которых у меня больше 10 тыс. подписчиков. Я попытался их зарегистрировать, заполнил все формы — они достаточно простые и понятные — выставил в своих соцсетях номер в описании. Один аккаунт зарегистрировали сразу, пришло сообщение на почту: "Дорогой товарищ, вы зарегистрированы, вот вам справочка". А по остальным четырем получен отказ без объяснения причин.

Я сейчас работаю. Когда у меня будет свободное время, я напишу запрос в Роскомнадзор, чтобы попытаться добиться от них ответа. Я думаю, что ответ будет примерно такой: "Раз мы имеем право это делать, то делаем, что хотим". Тем более достаточное количество других блогеров тоже сообщили, что они попали в ту же самую историю».

Блогеры спешат встать на счетчик

“Ъ FM” направил запрос в Роскомнадзор с просьбой объяснить возможные причины отказа в регистрации. Государственный реестр блогеров заработал 1 ноября на сайте ведомства. Форму для верификации открыли также на «Госуслугах». При этом, помимо закона, должно выйти еще два нормативных документа, которые регулируют работу реестра интернет-авторов, пояснила старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова. Поэтому пока, по ее словам, сложно определить причины отказов в регистрации:

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«Есть следующее предположение: во-первых, состав сведений, которые должны сообщить блогеры, и порядок их предоставления должно определить правительство. Этого пока не сделано. Плюс, если исходить из формулировки в законе, то не любое предоставление сведений повлечет включение в реестр. Во-вторых, не нужно делать репосты с незарегистрированных каналов, которые имеют количество подписчиков более 10 тыс., и нужно не распространять запрещенную информацию. Только в этом случае, при соответствии всем этим критериям можно быть включенным в перечень. Порядок его формирования должен определить Роскомнадзор.

Сейчас остается только гадать, чем объясняются случаи отказов, но варианты могут быть такие: недостоверность предоставленных сведений или несоответствие критериев в отношении подписчиков. То есть, возможно, их число меньше, чем нужно. Плюс могут быть и какие-то технические проблемы: просто сама графа в онлайн-анкете, например, предусматривает внесение данных в каком-то другом формате».

Между тем уже с начала 2025 года крупные блогеры, не включенные в реестр, согласно новым правилам, не смогут размещать рекламу. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать от соцсетей ограничить доступ к каналу, а на рекламодателя наложить штраф за сотрудничество с таким автором.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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